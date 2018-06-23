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    «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» хотят заполучить 21-летнего защитника «Ганновера» Антона

    Центральный защитник «Ганновера» Вальдемар Антон находится в списке интересов российских топ-клубов. Об этом сообщил агент 21-летнего игрока Рене Нойнекер.

    «Это действительно так. Топ-клубы связывались с нами. Но выступать в России – это не цель Вальдемара», – сказал Нойнекер.

    По информации источника, речь идет о «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и «Зените». При этом клубы РФПЛ могли бы предложить уроженцу Узбекистана колоссальное повышение зарплаты, но игрок знает, что будет востребован и в других более сильных лигах. В связи с этим «Ганновер» может отказаться от хороших предложений в ближайшие трансферные окна. В контракте защитника не прописана сумма отступных.

    В прошлом сезоне Антон принял участие в 29 матчах, забив один гол. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Bild

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    23.06.2018 12:30
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:20

      Очередной ляп.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 17:37

      а потом как часто бывает окажется что все эти клубы никогда не слышали о таком игроке не то что еще интересоваться им) а он понятие не имеет о таких клубах и об их интересе))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 23 июня 2018, 17:33

      В Спартаке уже есть один Антоха, Промесом зовут)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 15:33

      Бла, бла, бла.
      Кря.....кря....кря.
      Пусть дома сидит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:10

      Молод еще для цз Зенита. Опыта нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июня 2018, 14:06

      Ждите и калло-, и ссальное предложения. Деньги оба ищите в Китае.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 июня 2018, 12:54

      Мы шли в компании, она и сказала: "Слабо Вальдемару нырнуть?". Ну я и нырнул...
      - А почему ты? Вот вечно тебе, Борщев, больше всех надо! Пусть бы Вальдемар и нырял!
      - Да она меня Вальдемаром называла!
      "Афоня"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 12:37

      А еще Серегу и Васю...

      1
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