«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» хотят заполучить 21-летнего защитника «Ганновера» Антона

Центральный защитник «Ганновера» Вальдемар Антон находится в списке интересов российских топ-клубов. Об этом сообщил агент 21-летнего игрока Рене Нойнекер.

«Это действительно так. Топ-клубы связывались с нами. Но выступать в России – это не цель Вальдемара», – сказал Нойнекер.

По информации источника, речь идет о «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и «Зените». При этом клубы РФПЛ могли бы предложить уроженцу Узбекистана колоссальное повышение зарплаты, но игрок знает, что будет востребован и в других более сильных лигах. В связи с этим «Ганновер» может отказаться от хороших предложений в ближайшие трансферные окна. В контракте защитника не прописана сумма отступных.

В прошлом сезоне Антон принял участие в 29 матчах, забив один гол. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2021 года.