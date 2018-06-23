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«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» хотят заполучить 21-летнего защитника «Ганновера» Антона

23 июня 2018, 12:30
8

Центральный защитник «Ганновера» Вальдемар Антон находится в списке интересов российских топ-клубов. Об этом сообщил агент 21-летнего игрока Рене Нойнекер.

«Это действительно так. Топ-клубы связывались с нами. Но выступать в России – это не цель Вальдемара», – сказал Нойнекер.

По информации источника, речь идет о «Локомотиве», «Спартаке», ЦСКА и «Зените». При этом клубы РФПЛ могли бы предложить уроженцу Узбекистана колоссальное повышение зарплаты, но игрок знает, что будет востребован и в других более сильных лигах. В связи с этим «Ганновер» может отказаться от хороших предложений в ближайшие трансферные окна. В контракте защитника не прописана сумма отступных.

В прошлом сезоне Антон принял участие в 29 матчах, забив один гол. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2021 года.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ганновер-96 Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Антон Вальдемар
Комментарии (8)
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KOLBIS
1529746670
А еще Серегу и Васю...
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Патронташ
1529747640
Мы шли в компании, она и сказала: "Слабо Вальдемару нырнуть?". Ну я и нырнул... - А почему ты? Вот вечно тебе, Борщев, больше всех надо! Пусть бы Вальдемар и нырял! - Да она меня Вальдемаром называла! "Афоня"
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vladimir-7
1529752007
Ждите и калло-, и ссальное предложения. Деньги оба ищите в Китае.
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prezent2017
1529755818
Молод еще для цз Зенита. Опыта нет!
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Мары
1529757192
Бла, бла, бла. Кря.....кря....кря. Пусть дома сидит.
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foreverorthodox
1529764415
В Спартаке уже есть один Антоха, Промесом зовут)
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OfaZavr
1529764650
а потом как часто бывает окажется что все эти клубы никогда не слышали о таком игроке не то что еще интересоваться им) а он понятие не имеет о таких клубах и об их интересе))
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zigbert
1529868007
Очередной ляп.
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