Игроки Мексики ночью спустились из отеля к болельщикам и попросили их не шуметь

Футболисты сборной Мексики перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Южной Корее ночью вышли из отеля, чтобы успокоить болельщиков.

Фанаты пели песни и кричали имена игроков национальной команды. Футболисты спустились к ним и попросили быть тише.

«Мы очень рады поддержке, которую вы оказываете нам здесь. Хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить дать нам отдохнуть. Нас ждет очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Просим вас не шуметь», – сказал капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес.

Матч Южная Корея – Мексика пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени.