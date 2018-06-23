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    Игроки Мексики ночью спустились из отеля к болельщикам и попросили их не шуметь

    Футболисты сборной Мексики перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Южной Корее ночью вышли из отеля, чтобы успокоить болельщиков.

    Фанаты пели песни и кричали имена игроков национальной команды. Футболисты спустились к ним и попросили быть тише.

    «Мы очень рады поддержке, которую вы оказываете нам здесь. Хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить дать нам отдохнуть. Нас ждет очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Просим вас не шуметь», – сказал капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес.

    Матч Южная Корея – Мексика пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 08:26
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 23 июня 2018, 15:25

      против Южной КореИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июня 2018, 10:10

      А я думал опять устроили оргию :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Ru677 23 июня 2018, 09:22

      Иииихаа!!!

      2
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