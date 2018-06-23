Дрогба: «Дзюба своей манерой игры похож на меня. Плюс он такой же боец»

Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба заявил, что есть несколько футболистов, похожих на него своей манерой игры. В числе прочих он назвал форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

«Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артема Дзюбу. В нем что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я.

На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», – сказал Дрогба.

В составе сборной России Дзюба на проходящем ныне чемпионате мира забил два гола.