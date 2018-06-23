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    Дрогба: «Дзюба своей манерой игры похож на меня. Плюс он такой же боец»

    Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба заявил, что есть несколько футболистов, похожих на него своей манерой игры. В числе прочих он назвал форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

    «Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артема Дзюбу. В нем что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я.

    На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», – сказал Дрогба.

    В составе сборной России Дзюба на проходящем ныне чемпионате мира забил два гола.

    Источник: Спорт FM

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    23.06.2018 01:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 20:57

      Неудачный комплимент.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2018, 09:43

      А Дрогба от скромности не умрет...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 июня 2018, 15:03

      На месте Дзюбы я б лопнул от гордости. Он и вполовину не Дрогба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 23 июня 2018, 12:52

      Теперь ты не Дзюбиньё ...а Дзюбра )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 июня 2018, 10:20

      Артье Дзюгба- это что-то новое, а то все Дзюбиньо да Дзюбимович

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2018, 09:34

      заберите это бревно в Челси,пожалуйста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 23 июня 2018, 08:33

      Дзюбу я бы больше сравнил с активным буратиной. Не всегда справляющим с обработкой мяча, расталкивающим всех в штрафной, но с большой жаждой забивать. его хорошая настойчивость приносит плоды. Но если признаться то практически через раз, его появления в штрафной можно свистеть, редко там обходиться без фола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 23 июня 2018, 08:14

      Приятно, тем более что заслуженно. Разница в том, что есть форварды играющие так на протяжении всей карьеры, а есть наш Артем

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 23 июня 2018, 07:46

      Да не он русский лукаку скорее всего)))

      0
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB > alikatos 23 июня 2018, 23:45

      Дзюкаку

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 06:35

      Теперь Артём сделает фото и слова Дрогба о нём в рамочку на стенку как охранную грамоту повесит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 23 июня 2018, 07:32

      И вдогонку. Это Дрогба ещё Заболотного не видел...

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