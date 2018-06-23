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  • Дрогба: «Дзюба своей манерой игры похож на меня. Плюс он такой же боец»

Дрогба: «Дзюба своей манерой игры похож на меня. Плюс он такой же боец»

23 июня 2018, 01:13
13

Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба заявил, что есть несколько футболистов, похожих на него своей манерой игры. В числе прочих он назвал форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

«Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артема Дзюбу. В нем что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я.

На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», – сказал Дрогба.

В составе сборной России Дзюба на проходящем ныне чемпионате мира забил два гола.

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Дрогба Дидье
Комментарии (13)
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Павел Амурский
1529708391
Дзюба играет несколько бревенчато.
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Рубик Докоян
1529724944
Теперь Артём сделает фото и слова Дрогба о нём в рамочку на стенку как охранную грамоту повесит.
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coocoo
1529730859
Приятно, тем более что заслуженно. Разница в том, что есть форварды играющие так на протяжении всей карьеры, а есть наш Артем
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Ден71
1529732002
Дзюбу я бы больше сравнил с активным буратиной. Не всегда справляющим с обработкой мяча, расталкивающим всех в штрафной, но с большой жаждой забивать. его хорошая настойчивость приносит плоды. Но если признаться то практически через раз, его появления в штрафной можно свистеть, редко там обходиться без фола
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Garrincha58
1529735648
заберите это бревно в Челси,пожалуйста
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Vickont
1529738409
Артье Дзюгба- это что-то новое, а то все Дзюбиньо да Дзюбимович
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Spartak 777
1529747558
Теперь ты не Дзюбиньё ...а Дзюбра )))
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тщмек 19
1529755405
На месте Дзюбы я б лопнул от гордости. Он и вполовину не Дрогба.
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a-rakhmatov
1529822625
А Дрогба от скромности не умрет...)))
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zigbert
1529863075
Неудачный комплимент.
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