Силва: «Нормально, что Неймар плакал после матча. Его критикуют несправедливо»

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва остался доволен тем, что его команда смогла обыграть Коста-Рику, забив два гола в компенсированное время.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста Рика завершился со счетом 2:0.

– Мы продолжали весь матч делать то, что нам говорил тренер. Он просил сохранять спокойствие. Мы старались лучше играть в пас во втором тайме. Мы были счастливы, что дважды забили в добавленное время. Благодаря этой победе мы больше уверены в себе. Надеемся, что мы останемся лидерами группы до самого конца.

– Неймар плакал после матча.

– Это нормально. Он несет на себе очень большой груз ответственности. Это всего вторая его официальная игра после травмы. Считаю, его критикуют несправедливо. Люди просто не хотят видеть больше. Неймар после травмы еще не на максимуме, но я верю, что он сможет набрать форму и вернется на тот уровень, который демонстрировал в ПСЖ.

– Неймар уйдет из ПСЖ?

– У него есть своя голова на плечах. Он – великий игрок и самый важный в нашей команде. Неймар и сегодня нам очень помог, без его помощи мы бы не обошлись.