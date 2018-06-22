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    Силва: «Нормально, что Неймар плакал после матча. Его критикуют несправедливо»

    Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва остался доволен тем, что его команда смогла обыграть Коста-Рику, забив два гола в компенсированное время.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста Рика завершился со счетом 2:0.

    – Мы продолжали весь матч делать то, что нам говорил тренер. Он просил сохранять спокойствие. Мы старались лучше играть в пас во втором тайме. Мы были счастливы, что дважды забили в добавленное время. Благодаря этой победе мы больше уверены в себе. Надеемся, что мы останемся лидерами группы до самого конца.

    – Неймар плакал после матча.

    – Это нормально. Он несет на себе очень большой груз ответственности. Это всего вторая его официальная игра после травмы. Считаю, его критикуют несправедливо. Люди просто не хотят видеть больше. Неймар после травмы еще не на максимуме, но я верю, что он сможет набрать форму и вернется на тот уровень, который демонстрировал в ПСЖ.

    – Неймар уйдет из ПСЖ?

    – У него есть своя голова на плечах. Он – великий игрок и самый важный в нашей команде. Неймар и сегодня нам очень помог, без его помощи мы бы не обошлись.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 июня 2018, 21:13

      Насчёт головы на плечах я что-то сомневаюсь. По-моему его пора психиатру показать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 20:35

      Его бы не поливали если бы его действия не шли в ущерб команде, дриблинг в середине поля, постоянное передерживание мяча, попытки посадить соперника на карточку, сегодня нелепая симуляция(повезло что не дали жк)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 20:20

      Недодержалась Коста-Рика.

      2
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Тибер 22 июня 2018, 21:56

      а жаль

      0
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