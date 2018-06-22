Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Силва: «Нормально, что Неймар плакал после матча. Его критикуют несправедливо»

Силва: «Нормально, что Неймар плакал после матча. Его критикуют несправедливо»

22 июня 2018, 20:17
4

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва остался доволен тем, что его команда смогла обыграть Коста-Рику, забив два гола в компенсированное время.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста Рика завершился со счетом 2:0.

– Мы продолжали весь матч делать то, что нам говорил тренер. Он просил сохранять спокойствие. Мы старались лучше играть в пас во втором тайме. Мы были счастливы, что дважды забили в добавленное время. Благодаря этой победе мы больше уверены в себе. Надеемся, что мы останемся лидерами группы до самого конца.

– Неймар плакал после матча.

– Это нормально. Он несет на себе очень большой груз ответственности. Это всего вторая его официальная игра после травмы. Считаю, его критикуют несправедливо. Люди просто не хотят видеть больше. Неймар после травмы еще не на максимуме, но я верю, что он сможет набрать форму и вернется на тот уровень, который демонстрировал в ПСЖ.

– Неймар уйдет из ПСЖ?

– У него есть своя голова на плечах. Он – великий игрок и самый важный в нашей команде. Неймар и сегодня нам очень помог, без его помощи мы бы не обошлись.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Бразилия Силва Тиаго Неймар
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тибер
1529688020
Недодержалась Коста-Рика.
Ответить
кузнецов артем
1529688946
Его бы не поливали если бы его действия не шли в ущерб команде, дриблинг в середине поля, постоянное передерживание мяча, попытки посадить соперника на карточку, сегодня нелепая симуляция(повезло что не дали жк)
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1529691196
Насчёт головы на плечах я что-то сомневаюсь. По-моему его пора психиатру показать.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
4
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
3
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
8
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+