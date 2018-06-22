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    «Анжи» займет место «Амкара» в РФПЛ. Пермский клуб прекратил существование

    Место «Амкара» в следующем сезоне чемпионата России займет «Анжи», сообщает «Р-спорт». К такому решению пришли представители клубов РФПЛ на сегодняшней встрече в Москве.

    «Амкар» обыграл «Тамбов» с общим счетом 3:0 в стыковых матчах за право остаться в высшей лиги страны, но прекратил существование из-за проблем с финансированием.

    Махачкалинский клуб уступил «Енисею» (4:6 суммарно). Согласно регламенту, за дагестанцами осталось приоритетное право сохранения прописки.

    Новый сезон чемпионата России начнется 29 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2018 15:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 июня 2018, 20:20

      анжи второй сезон заслуживает вылета в фнл

      1
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 23 июня 2018, 15:16

      у анжи есть лицензия РФПЛ а у Тамбова нет лицензии РФПЛ.
      вот и вся сказка.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2018, 08:26

      Пермский край тоже дотационный?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:18

      Регламент есть регламент,хотя можно было бы подойти к этому вопросу более разумно.

      1
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 22 июня 2018, 19:47

      Что Анжи, что Амкар и тот же Тамбов подвальные команды и не удивлюсь что в сезоне 18-19 Тамбов вообще в середине болтаться будет, половина команды уже разошлась по другим клубам или вернулись в свои из аренды, а главное ушел тренер и главе региона футбол явно не нужен

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 19:04

      не совсем справедливое решение, почему бы не провести матч между Тамбовом и Анжи за путевку в ПЛ, было бы честнее, ведь Анжи проиграл в стыках и свою шанс упустил.

      5
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 22 июня 2018, 17:20

      По мне так надо было дать шанс Тамбову,так как Анжи уже свой шанс использовал, вылетев из Рфпл,а вот Тамбов с его тренером Талалаевым ,амбициозные и по мне так более интересный вариант!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 июня 2018, 16:15

      Анжи лучший вариант в таком случае! Южная команда, со свим хорошим стадионом, про поле молчу )) Не богатая конечно, но хоть стабильная, а не вытаскивать черт знает что из ФНЛ, которое по середине сезона может и развалится.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 15:50

      Всё через колоноскопию!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 15:26

      Вообще регламент к подобным вещам неготов, да и это нормально. Но вот Амкар подгадил напоследок Тамбову просто напросто

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