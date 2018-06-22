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  • «Анжи» займет место «Амкара» в РФПЛ. Пермский клуб прекратил существование

«Анжи» займет место «Амкара» в РФПЛ. Пермский клуб прекратил существование

22 июня 2018, 15:09
15

Место «Амкара» в следующем сезоне чемпионата России займет «Анжи», сообщает «Р-спорт». К такому решению пришли представители клубов РФПЛ на сегодняшней встрече в Москве.

«Амкар» обыграл «Тамбов» с общим счетом 3:0 в стыковых матчах за право остаться в высшей лиги страны, но прекратил существование из-за проблем с финансированием.

Махачкалинский клуб уступил «Енисею» (4:6 суммарно). Согласно регламенту, за дагестанцами осталось приоритетное право сохранения прописки.

Новый сезон чемпионата России начнется 29 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Анжи Амкар-Пермь
Комментарии (15)
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Мары
1529669950
Сомнительный регламент откровенно говоря. Такое ощущение, что регламент под конкретные места подгоняли.
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Vickont
1529669971
Вот это совсем неправильно. Надо было хоть одну игру провести между Тамбовом и Анжи, чтоб соблюсти спортивный принцип
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кузнецов артем
1529670378
Вообще регламент к подобным вещам неготов, да и это нормально. Но вот Амкар подгадил напоследок Тамбову просто напросто
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DOCTOR PENALTY
1529671813
Всё через колоноскопию!
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ufos73
1529673311
Анжи лучший вариант в таком случае! Южная команда, со свим хорошим стадионом, про поле молчу )) Не богатая конечно, но хоть стабильная, а не вытаскивать черт знает что из ФНЛ, которое по середине сезона может и развалится.
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Atoniq
1529677203
По мне так надо было дать шанс Тамбову,так как Анжи уже свой шанс использовал, вылетев из Рфпл,а вот Тамбов с его тренером Талалаевым ,амбициозные и по мне так более интересный вариант!!!
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OfaZavr
1529683467
не совсем справедливое решение, почему бы не провести матч между Тамбовом и Анжи за путевку в ПЛ, было бы честнее, ведь Анжи проиграл в стыках и свою шанс упустил.
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Army_Fan
1529686031
Что Анжи, что Амкар и тот же Тамбов подвальные команды и не удивлюсь что в сезоне 18-19 Тамбов вообще в середине болтаться будет, половина команды уже разошлась по другим клубам или вернулись в свои из аренды, а главное ушел тренер и главе региона футбол явно не нужен
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zigbert
1529691508
Регламент есть регламент,хотя можно было бы подойти к этому вопросу более разумно.
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anri1703
1529774423
анжи второй сезон заслуживает вылета в фнл
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