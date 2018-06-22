«Анжи» займет место «Амкара» в РФПЛ. Пермский клуб прекратил существование

Место «Амкара» в следующем сезоне чемпионата России займет «Анжи», сообщает «Р-спорт». К такому решению пришли представители клубов РФПЛ на сегодняшней встрече в Москве.

«Амкар» обыграл «Тамбов» с общим счетом 3:0 в стыковых матчах за право остаться в высшей лиги страны, но прекратил существование из-за проблем с финансированием.

Махачкалинский клуб уступил «Енисею» (4:6 суммарно). Согласно регламенту, за дагестанцами осталось приоритетное право сохранения прописки.

Новый сезон чемпионата России начнется 29 июля.