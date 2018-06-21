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  • Уткин: «Не стоит жалеть о закрытии «Тосно». Это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего. Было только настоящее»

Уткин: «Не стоит жалеть о закрытии «Тосно». Это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего. Было только настоящее»

21 июня 2018, 14:13
25

Комментатор Василий Уткин считает, что исчезновение «Тосно» не стоит сожаления. По его мнению, у команды из Ленинградской области не было ни прошлого, ни будущего.

Ренее стало известно, что «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем.

«Вы говорите «к сожалению, прекратила существование команда «Тосно». А по чему тут можно сожалеть? «Тосно» – это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего, у нее было только настоящее. Единственное, за что можно было любить «Тосно», – это то, что настоящее тоже нужно уметь ценить. Но у них нет ни стадиона, у них нет академии, их игроки – это в хорошем смысле слова замечательные футбольные шабашники. Это такая футбольная тортуга – остров, на котором сидят безработные пираты и ждут, когда кто-то захочет сколотить из них боеспособную бригаду и поедет грабить незадачливые суда. Чего об этом жалеть?

Тортуга на месте, все футболисты в действии. У кого найдутся лишние деньги, кому не надо стадион строить или кому надо, допустим, стадион пустующий заселить какой-то командой, как сейчас, например, в Нижнем Новгороде… Хотите – пожалуйста, вот, все они сидят», – приводит слова Уткин «Афиша Daily».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Уткин Василий
Комментарии (25)
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трениришко
1529579793
Как будто про себя сказал
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a-rakhmatov
1529580303
Уткин, у всякой команды может быть будущее, если есть нормальное финансирование и хороший тренер.
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Asbjorn
1529580534
будет ли жалеть Уткин о своей команде ,если она развалится?а вообще,печальнее то,что маленькие клубы никому не нужны
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спанчес
1529581280
Я тебе вася даже больше скажу, у тебя тоже нет прошлого, нет будущего, только есть настоящее, которое нужно ценить. Это не в обиду, меня это тоже касается как и вообще всех читающих эту херню
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hevbn 28
1529581425
Согласен жалеть о Тосно будут максимум несколько месяцев включая жителей самого Тосно, это уж точно нельзя сравнить с потерей таких команд как Амкар и Кубань с долгой и местами очень даже славной историей, особенно это касается Кубани и думаю у этой команды есть шансы возродится больше , чем у Амкара и тем более чем у Тосны, чего я им и желаю и Кубани и Амкару.
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KOLBIS
1529582169
135 кг какашек,опять что-то бзднул...
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mutabor0992
1529584542
Эх Вася,Вася...Тосно ОЧЕНЬ жаль!Сколько таких клубов в АПЛ?А иногда такие клубы становятся в АПЛ чемпионами(Лестер).И тогда люди начинают верить в сказку...
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lotsman
1529585368
Цинично, но верно.
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triton004
1529590569
Да соси ты х.у.й у дохлой обезьяны
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VOLK83
1529594616
Это у тебя нет будущего, идиот свинячий...
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