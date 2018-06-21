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    Уткин: «Не стоит жалеть о закрытии «Тосно». Это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего. Было только настоящее»

    Комментатор Василий Уткин считает, что исчезновение «Тосно» не стоит сожаления. По его мнению, у команды из Ленинградской области не было ни прошлого, ни будущего.

    Ренее стало известно, что «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем.

    «Вы говорите «к сожалению, прекратила существование команда «Тосно». А по чему тут можно сожалеть? «Тосно» – это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего, у нее было только настоящее. Единственное, за что можно было любить «Тосно», – это то, что настоящее тоже нужно уметь ценить. Но у них нет ни стадиона, у них нет академии, их игроки – это в хорошем смысле слова замечательные футбольные шабашники. Это такая футбольная тортуга – остров, на котором сидят безработные пираты и ждут, когда кто-то захочет сколотить из них боеспособную бригаду и поедет грабить незадачливые суда. Чего об этом жалеть?

    Тортуга на месте, все футболисты в действии. У кого найдутся лишние деньги, кому не надо стадион строить или кому надо, допустим, стадион пустующий заселить какой-то командой, как сейчас, например, в Нижнем Новгороде… Хотите – пожалуйста, вот, все они сидят», – приводит слова Уткин «Афиша Daily».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 14:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 июня 2018, 17:44

      Хорошая у тебя работа: Рот закрыл и ушёл.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 23:38

      Когда закроют рот этому пустобреху!?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:17

      Уткин вообще ко всему относится безжалостно.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:10

      все равно жаль боевитую команду, редко клуб с такой маленькой историей и с кучей проблем выигрывает Кубок России, а у Парфёнова очень слаженный коллектив получился бьющийся друг за друга и за общие цели.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 21 июня 2018, 19:08

      В принципе все правильно сказал, у клуба которого за плечами ничего нет, долго в нынешних реалиях не выжить.

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      Рейтинг: +385

      VOLK83 21 июня 2018, 18:23

      Это у тебя нет будущего, идиот свинячий...

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 июня 2018, 18:12

      Тосно красиво ушла, не стоит этого забывать

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      Рейтинг: +508

      triton004 21 июня 2018, 17:16

      Да соси ты х.у.й у дохлой обезьяны

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июня 2018, 16:57

      Какой смелый Васька!
      Ведь не боится,что когда-нить да нарвется на фанатов,******* им грязью.клубов.))

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > rubinovyi2 21 июня 2018, 17:01

      А что ему боятся? он высказал свое мнение, а что фанаты могут и будут отстаивать свое мнение исключительно кулаками.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 21 июня 2018, 15:49

      Цинично, но верно.

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