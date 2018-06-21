Уткин: «Не стоит жалеть о закрытии «Тосно». Это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего. Было только настоящее»

Комментатор Василий Уткин считает, что исчезновение «Тосно» не стоит сожаления. По его мнению, у команды из Ленинградской области не было ни прошлого, ни будущего.

Ренее стало известно, что «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем.

«Вы говорите «к сожалению, прекратила существование команда «Тосно». А по чему тут можно сожалеть? «Тосно» – это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего, у нее было только настоящее. Единственное, за что можно было любить «Тосно», – это то, что настоящее тоже нужно уметь ценить. Но у них нет ни стадиона, у них нет академии, их игроки – это в хорошем смысле слова замечательные футбольные шабашники. Это такая футбольная тортуга – остров, на котором сидят безработные пираты и ждут, когда кто-то захочет сколотить из них боеспособную бригаду и поедет грабить незадачливые суда. Чего об этом жалеть?

Тортуга на месте, все футболисты в действии. У кого найдутся лишние деньги, кому не надо стадион строить или кому надо, допустим, стадион пустующий заселить какой-то командой, как сейчас, например, в Нижнем Новгороде… Хотите – пожалуйста, вот, все они сидят», – приводит слова Уткин «Афиша Daily».