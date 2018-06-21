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    «Астон Вилла» заплатит Терри полмиллиона, если тот завершит карьеру

    Руководство «Астон Виллы» вынуждено будет заплатить защитнику Джону Терри около 560 тысяч фунтов стерлингов.

    Это произойдет в том случае, если футболист не сможет найти себе новый клуб до завершения контракта. Он либо станет свободным агентом, либо завершит свою профессиональную карьеру.

    Действующий контракт 37-летнего игрока с «Астон Виллой» истекает в конце июня. По нему Терри получает 70 тысяч фунтов в неделю.

    По правилам футболист, который уходит из команды свободным агентом, имеет право на выходное пособие в размере одной месячной зарплаты, если сразу не подписал контракт с другой командой.

    Источник: The Times

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    21.06.2018 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 11:11

      Совсем не плохо, только для Астон Виллы это напряг.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 10:51

      У них неделя три дня длится?70*4=280

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KOLBIS 21 июня 2018, 11:04

      Понимать надо так: Терри получает 280 т.ф.с. за июнь и ещё 280т.ф.с. выходного месячного пособия, если он сразу не подпишет контракт с новым клубом. Подпишет например в конце июля или в августе и 280т.ф.с ему ещё капнут.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 10:35

      Оооочень хорошее правило как и выходное пособие.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 июня 2018, 10:33

      норм так можно бабок поднимать

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