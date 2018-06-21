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    Иско: «Коста в форме. Он не забивает по три мяча за игру, но играет стабильно»

    Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско доволен игрой и положением своей команды в группе В чемпионата мира-2018 после победы над Ираном.

    «Я доволен нашей ситуацией в группе. У нас четыре очка и неплохие шансы на выход в плей-офф.

    Матч был сложным, но самое главное, что мы победили. Мне нравится эта сборная Испании. Я чувствую себя превосходно.

    У Ирана хорошая защита. Каждая команда должна иметь забивного нападающего. Диего Коста в форме. Он не забивает по три мяча за игру, но играет стабильно», – сказал Иско.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Иран создал гадкие условия. И только помог Косте

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2018 06:43
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