Бускетс: «Знали, что Португалия выиграла, и это оказывало дополнительное давление»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс назвал важной победу во втором туре группового этапа ЧМ-2018 над Ираном.

«В первом тайме иранцы здорово играли в обороне, пытались тянуть время и всячески сопротивлялись. Нам было сложно найти пространство. После перерыва удалось это сделать, что и помогло нам забить. Хотя мы играли неидеально, и этот матч получился сумасшедшим. Однако результат игры – наша победа, и это сейчас важно. Перед матчем против Марокко для нас важна наша игра.

Соперник ненадолго завладел инициативой, поскольку мы немного устали взламывать их защиту. Но у нас было больше пространства для атаки. Это чемпионат мира, здесь не будет легко.

Мы находились в сложной ситуации. Знали, что Португалия выиграла, и это оказывало дополнительное давление», – сказал Бускетс.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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