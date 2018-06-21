Коста: «Мы провоцировали игроков Ирана? Это нас все время провоцировали»

Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Ирана (1:0).
– Вы часто провоцировали игроков сборной Ирана.
– Какой матч вы смотрели? Это нас все время провоцировали. У вас может быть свое мнение, но не надо спрашивать глупости только из-за того, что проиграла сборная вашей страны.
– Для вас важно выиграть бомбардирскую гонку?
– Я очень рад, что мне удалось забить. Игра складывалась непросто. Поэтому я в двойне рад тому, что принес победу. Роналду сейчас находится в хорошей форме, но я постараюсь продолжить забивать.
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Источник: «Матч ТВ»