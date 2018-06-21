Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коста: «Мы провоцировали игроков Ирана? Это нас все время провоцировали»

    Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Ирана (1:0).

    – Вы часто провоцировали игроков сборной Ирана.

    – Какой матч вы смотрели? Это нас все время провоцировали. У вас может быть свое мнение, но не надо спрашивать глупости только из-за того, что проиграла сборная вашей страны.

    – Для вас важно выиграть бомбардирскую гонку?

    – Я очень рад, что мне удалось забить. Игра складывалась непросто. Поэтому я в двойне рад тому, что принес победу. Роналду сейчас находится в хорошей форме, но я постараюсь продолжить забивать.

    Иран создал гадкие условия. И только помог Косте

    Иранец хотел выбросить аут через сальто. Не смог

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2018 01:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11