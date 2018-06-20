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    Иранец хотел выбросить аут через сальто. Не смог


    3.9
    Голосов: 11
    20.06.2018 23:59
    Сделал он, а стыдно нам.

    Милад Мохаммади учится в «Ахмате» чему-то не тому. На последних минутах его сборная навалилась на ворота Испании, чтобы вырвать ничью. Требовалось превратить аут в угловой и забросить мяч в штрафную. Мохаммади почему-то решил, что в таком случае необходимо сальто. Может быть, но не такое:

    Сын маминой подруги для Милада – легендарный Рори Делап. Надо вот так:

    Иран создал гадкие условия. И только помог Косте

    Первая сборная, которая вылетает с ЧМ-2018. Мы так и не узнаем вот эти истории

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +97

      Костефан 22 июня 2018, 10:42

      Кто знает, что за песня играет во втором видео?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 > Костефан 23 июня 2018, 10:07

      Это Бонни Тайлер Holding Out for a Hero, и кстати она в тему там поётся:
      Мне нужен герой!
      Его до конца ночи терпеливо я жду.
      Он будет силен
      И быстрым он будет
      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 июня 2018, 14:14

      Какой придурок написал эту статью?

      -1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 21 июня 2018, 11:06

      кульбит

      0
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      Рейтинг: +16

      Arthur22 21 июня 2018, 10:21

      "Сделал он, а стыдно нам."
      Это, кстати, называется "испанский стыд"))

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 21 июня 2018, 10:14

      Что не сделаешь ради хорошего понта)

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 21 июня 2018, 09:48

      сын маминой подруги крут )) за километр бросает

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      Рейтинг: +302

      Vistavas 21 июня 2018, 09:32

      Сын маминой подруги! Ахаха =))))

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 июня 2018, 09:08

      Все правильно сделал. Хотел сильно кинуть. Но вовремя успел признать свою ошибку и остановился. Было бы хуже, если бы он мяч все-таки кинул. И кинул плохо. А стыдно тем людям, которые не ошибаются. Просто они ничего не делают лишнего, поэтому не ошибаются. Устроились на работу за 15 тысяч. С утра туда, вечером домой. И так вся жизнь. Зато без ошибок. И за себя не стыдно.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 июня 2018, 00:34

      самое время было делать сальто

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июня 2018, 00:29

      Мохаммади смешной...

      0
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