Иранец хотел выбросить аут через сальто. Не смог

Милад Мохаммади учится в «Ахмате» чему-то не тому. На последних минутах его сборная навалилась на ворота Испании, чтобы вырвать ничью. Требовалось превратить аут в угловой и забросить мяч в штрафную. Мохаммади почему-то решил, что в таком случае необходимо сальто. Может быть, но не такое:
Milad Mohammadi y una joya más del Mundial de Rusia 2018 pic.twitter.com/VEwCOG5zvj— Sinfonía de Gol (@SinfoniaDeGol) June 20, 2018
Сын маминой подруги для Милада – легендарный Рори Делап. Надо вот так:
Иран создал гадкие условия. И только помог Косте
Первая сборная, которая вылетает с ЧМ-2018. Мы так и не узнаем вот эти истории