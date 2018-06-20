Иранец хотел выбросить аут через сальто. Не смог

Сделал он, а стыдно нам.

Милад Мохаммади учится в «Ахмате» чему-то не тому. На последних минутах его сборная навалилась на ворота Испании, чтобы вырвать ничью. Требовалось превратить аут в угловой и забросить мяч в штрафную. Мохаммади почему-то решил, что в таком случае необходимо сальто. Может быть, но не такое:

Сын маминой подруги для Милада – легендарный Рори Делап. Надо вот так:

Иран создал гадкие условия. И только помог Косте

Первая сборная, которая вылетает с ЧМ-2018. Мы так и не узнаем вот эти истории