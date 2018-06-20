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    Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити»

    Обозреватель РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин точно покинет клуб нынешним летом. По его мнению, у 22-летнего футболиста большие шансы заиграть в Англии.

    «Головин точно должен уйти из ЦСКА, я повторяю это не первый раз. По правде говоря, он должен был уйти еще прошлым летом. Помимо него, не думаю, что кто-то еще готов к переезду в топ-клуб.

    Я знаю, что многие из сильнейших клубов премьер-лиги следили за Александром в течение последнего года, как и многие другие большие команды из Европы. Меня не удивит, если кто-то из Англии сделает на него ставку. Головин усилил бы состав любой команды из топ-6 Премьер-лиги за исключением «Манчестер Сити». И то, лишь потому, что у «горожан» есть ресурсы для покупки любого футболиста в мире. Головин должен доказать, что он лучше тех игроков, которые есть у «Манчестер Сити», а это очень трудно. При этом Александру нужно обязательно переходить в команду, тренер которой будет использовать его правильно.

    Нет смысла играть за команду, которая любит вечно защищаться, а не играть в атаку. Или за команду, которая использует длинные передачи в качестве основного игрового стиля. Головин создан для комбинационного футбола. Он должен всегда находиться в гуще событий, раздавать передачи из центра.

    Головину необходимо покинуть Россию для собственного развития. Я очень надеюсь, что он переедет в Англию, поскольку чувствую, что ему понравится играть в премьер-лиге. Но пока активности от английских клубов я не вижу, так что если Головину позвонят из «Ювентуса», то нужно соглашаться. Глупо отказывать такому клубу», – сказал Брэдли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 июня 2018, 17:48

      Нет, Головину стоит идти в Испанию или Италию, только не в Германию и АПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 07:03

      В Англии даже Аршавин не заиграл, а Карпин и Мостовой пол жизни в Испании играли. Сейчас виноград и собирают-молодцы. Думать надо-лучше головой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 июня 2018, 06:31

      Да

      0
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 20 июня 2018, 20:40

      Пусть кто то помудрее объяснит парню что надо уезжать и играть там где не только деньги правят а еще и умение играть в футбол. А деньги он лет через 10 зароботает когда звездой приедет и контракт на всю жизнь получит в нашем чемпионате миллионеров или китае.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 20:25

      Хотелось бы прочитать мотивированную оценку, а не просто бла-бла этого журналиста. Я тоже не раз говорил и повторю, не важно в какую из 5-и топ -лиг попадёт Саша. Важнее попасть к своему тренеру и в свою команду. Моё предпочтение Клопп и "Ливерпуль", он тренер умеющий создать команду и успешно с нею выступать, теряя своих лидеров. Пример "Боруссия" Д. и "Ливерпуль". Он не менеджер, который требует покупок звёздных игроков на сотни лямов, а тогда может и результат дам. У него играющая команда, демонстрирующая яркую атакующую игру на которую приятно смотреть не только специалистам и болельщикам, но даже домохозяйкам. А его купить по карману не только топ-клубам, но и десятку европейским середнякам.

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