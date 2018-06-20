Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити»

Обозреватель РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин точно покинет клуб нынешним летом. По его мнению, у 22-летнего футболиста большие шансы заиграть в Англии.

«Головин точно должен уйти из ЦСКА, я повторяю это не первый раз. По правде говоря, он должен был уйти еще прошлым летом. Помимо него, не думаю, что кто-то еще готов к переезду в топ-клуб.

Я знаю, что многие из сильнейших клубов премьер-лиги следили за Александром в течение последнего года, как и многие другие большие команды из Европы. Меня не удивит, если кто-то из Англии сделает на него ставку. Головин усилил бы состав любой команды из топ-6 Премьер-лиги за исключением «Манчестер Сити». И то, лишь потому, что у «горожан» есть ресурсы для покупки любого футболиста в мире. Головин должен доказать, что он лучше тех игроков, которые есть у «Манчестер Сити», а это очень трудно. При этом Александру нужно обязательно переходить в команду, тренер которой будет использовать его правильно.

Нет смысла играть за команду, которая любит вечно защищаться, а не играть в атаку. Или за команду, которая использует длинные передачи в качестве основного игрового стиля. Головин создан для комбинационного футбола. Он должен всегда находиться в гуще событий, раздавать передачи из центра.

Головину необходимо покинуть Россию для собственного развития. Я очень надеюсь, что он переедет в Англию, поскольку чувствую, что ему понравится играть в премьер-лиге. Но пока активности от английских клубов я не вижу, так что если Головину позвонят из «Ювентуса», то нужно соглашаться. Глупо отказывать такому клубу», – сказал Брэдли.