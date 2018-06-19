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    Кэйхилл обменялся футболками с Гризманном не выходя на поле

    Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл рассказал о том, что обменялся футболками с нападающим сборной Франции Антуаном Гризманном. Это произошло после игры первого тура группового этапа, хотя сам 38-летний футболист на поле не появлялся в этой встрече.

    «Было здорово поменяться футболками с этим безумным парнем Антуаном Гризманном. Спасибо за послание и роспись для моих детей, им понравится», – написал Кэйхилл в твиттере.

    Матч первого тура группового этапа Франция – Австралия завершился со счетом 2:1.

    Источник: Twitter

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    19.06.2018 08:14
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