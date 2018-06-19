Кэйхилл обменялся футболками с Гризманном не выходя на поле

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл рассказал о том, что обменялся футболками с нападающим сборной Франции Антуаном Гризманном. Это произошло после игры первого тура группового этапа, хотя сам 38-летний футболист на поле не появлялся в этой встрече.

«Было здорово поменяться футболками с этим безумным парнем Антуаном Гризманном. Спасибо за послание и роспись для моих детей, им понравится», – написал Кэйхилл в твиттере.

Матч первого тура группового этапа Франция – Австралия завершился со счетом 2:1.