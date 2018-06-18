Кейн забил гол в добавленное время. Англия обыграла Тунис

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн открыл счет в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса.

Удар по воротам Туниса нанес защитник Джон Стоуз после подачи углового, но вратарь среагировал на него. Кейн был первым на добивании и открыл счет в матче.

На 35-й минуте матча полузащитник Фержани Сасси реализовал пенальти и сравнял счет.

В добавленное время Кейн забил второй гол и вывел команду вперед.

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