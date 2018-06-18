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Кейн забил гол в добавленное время. Англия обыграла Тунис

18 июня 2018, 22:52
9

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн открыл счет в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса.

Удар по воротам Туниса нанес защитник Джон Стоуз после подачи углового, но вратарь среагировал на него. Кейн был первым на добивании и открыл счет в матче.

На 35-й минуте матча полузащитник Фержани Сасси реализовал пенальти и сравнял счет.

В добавленное время Кейн забил второй гол и вывел команду вперед.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Тунис
Комментарии (9)
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VSt
1529346916
Жаль. Я за Тунис переживаю
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prezent2017
1529348427
Три ч.ж. идиота - Лингард, Янг и Стерлинг (без фунта) - все портачат у бриттов.
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ruded
1529348594
кто-то проплатил "привет" из России фамилией забившего тунисца для Бориса Джонсона
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dinar7777dinar
1529350346
так и надо вам галимым бритам !
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shurik45
1529352847
Удивило только одно,что делал вратарь Туниса когда Кейн бил в его ближний угол? Правильно ,да ни...а он ничего не делал.
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GoLenaStop
1529354973
Странная игра бритов... Что-то затеяли? Один хрен, получат по сопатке!
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prezent2017
1529355404
Родоначальники футбола толком мавров обыграть не могут. Позор! Куда мир кататься...?
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Superviser77
1529359447
Раскочегарятся потихоньку и так до полуфинала дойдут..
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