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    Кейн забил гол в добавленное время. Англия обыграла Тунис

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн открыл счет в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса.

    Удар по воротам Туниса нанес защитник Джон Стоуз после подачи углового, но вратарь среагировал на него. Кейн был первым на добивании и открыл счет в матче.

    На 35-й минуте матча полузащитник Фержани Сасси реализовал пенальти и сравнял счет.

    В добавленное время Кейн забил второй гол и вывел команду вперед.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 22:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 июня 2018, 01:04

      Раскочегарятся потихоньку и так до полуфинала дойдут..

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 23:56

      Родоначальники футбола толком мавров обыграть не могут. Позор! Куда мир кататься...?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 18 июня 2018, 23:49

      Странная игра бритов... Что-то затеяли? Один хрен, получат по сопатке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июня 2018, 23:14

      Удивило только одно,что делал вратарь Туниса когда Кейн бил в его ближний угол? Правильно ,да ни...а он ничего не делал.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 июня 2018, 22:32

      так и надо вам галимым бритам !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded 18 июня 2018, 22:03

      кто-то проплатил "привет" из России фамилией забившего тунисца для Бориса Джонсона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 22:00

      Три ч.ж. идиота - Лингард, Янг и Стерлинг (без фунта) - все портачат у бриттов.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июня 2018, 21:35

      Жаль. Я за Тунис переживаю

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > VSt 18 июня 2018, 21:40

      Ну вот и Тунис забил,,,

      1
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