Азар: «Реал» хочет подписать меня? Они уже знают, что нужно делать»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал возможный уход из английского клуба в межсезонье.

«Я хочу посмотреть останется тренер в «Челси» или нет. Если я останусь, то чтобы клуб сыграл лучше, чем в прошлом сезоне. Я не хочу оставаться, чтобы мы играли хуже.

«Реал» может интересоваться мной, весь мир об этом знает. Они знают, что нужно делать, если хотят подписать меня.

Я не перейду в «Реал» просто ради перехода. Мне нужен проект, и в «Челси» он есть. Если я хорошо сыграю на ЧМ, все будет проще.

Не хочу сейчас говорить о трансферах. Меня об этом спрашивали много раз, в Англии я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Моя карьера находится на таком уровне благодаря «Челси», – сказал Азар.