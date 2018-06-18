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    Азар: «Реал» хочет подписать меня? Они уже знают, что нужно делать»

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал возможный уход из английского клуба в межсезонье.

    «Я хочу посмотреть останется тренер в «Челси» или нет. Если я останусь, то чтобы клуб сыграл лучше, чем в прошлом сезоне. Я не хочу оставаться, чтобы мы играли хуже.

    «Реал» может интересоваться мной, весь мир об этом знает. Они знают, что нужно делать, если хотят подписать меня.

    Я не перейду в «Реал» просто ради перехода. Мне нужен проект, и в «Челси» он есть. Если я хорошо сыграю на ЧМ, все будет проще.

    Не хочу сейчас говорить о трансферах. Меня об этом спрашивали много раз, в Англии я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Моя карьера находится на таком уровне благодаря «Челси», – сказал Азар.

    Источник: L' Equipe

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    18.06.2018 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 июня 2018, 07:45

      Не тренер виноват, сами виноваты . . .

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 июня 2018, 23:08

      Второй Месси растёт в Челси.Я болею за Челси и за Реал,хотел бы он не перешёл в Реал,там долго не уважают,у них руководство gовно,****** Перес

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 22:34

      Даешь русского Тренера в Челси! )))

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 июня 2018, 21:59

      потеря потерь

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