Пасторе близок к переходу в «Рому» за 25 миллионов

«Рома» близка приобретению полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе.

Чемпион Франции-2018 к 1 июля должен продать футболистов на сумму 60 миллионов евро для соответствия финансовому фэйр-плей, однако пока они осуществили лишь трансфер Одсонна Эдуарда в «Селтик» примерно за 10 миллионов.

Аргентинец станет вторым игроком, который покинет клуб этим летом, а сумма сделки составит 20 миллионов плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Предполагается, что хавбек заключит с римлянами контракт по схеме «4+1» с зарплатой около 4 миллионов в год.

Пасторе станет заменой Радже Наингголану, который, по всей вероятности, отправится в «Интер».