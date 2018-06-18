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    Пасторе близок к переходу в «Рому» за 25 миллионов

    «Рома» близка приобретению полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе.

    Чемпион Франции-2018 к 1 июля должен продать футболистов на сумму 60 миллионов евро для соответствия финансовому фэйр-плей, однако пока они осуществили лишь трансфер Одсонна Эдуарда в «Селтик» примерно за 10 миллионов.

    Аргентинец станет вторым игроком, который покинет клуб этим летом, а сумма сделки составит 20 миллионов плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Предполагается, что хавбек заключит с римлянами контракт по схеме «4+1» с зарплатой около 4 миллионов в год.

    Пасторе станет заменой Радже Наингголану, который, по всей вероятности, отправится в «Интер».

    Источник: Football Italia

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    18.06.2018 14:15
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