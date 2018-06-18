Петер Шмейхель: «Мексика воспользовался тем, что Германия плохо организовала оборону»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что сборная Германии провалила игру в обороне в матче первого тура ЧМ-2018 против Мексики.

«Мексиканцы создали немало проблем Германии. Немцы пытались отчаянно обороняться. Мне кажется, все понимали в чем заключаются слабые стороны, и их соперники пытались использовать. Во втором тайме немцы попытались вернуть контроль над мячом, но Мексика очень по-умному устроили оборону.

Гол Лосано? Стоит обратить внимание на этого игрока. Ему только 22 года, а он уже забил 17 голов в международных матчах. Он воспользовался тем, что Германия плохо организовала свою оборону», – заявил Шмайхель в эфире RT.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Мексика завершился со счетом 0:1.