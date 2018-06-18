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    Петер Шмейхель: «Мексика воспользовался тем, что Германия плохо организовала оборону»

    Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что сборная Германии провалила игру в обороне в матче первого тура ЧМ-2018 против Мексики.

    «Мексиканцы создали немало проблем Германии. Немцы пытались отчаянно обороняться. Мне кажется, все понимали в чем заключаются слабые стороны, и их соперники пытались использовать. Во втором тайме немцы попытались вернуть контроль над мячом, но Мексика очень по-умному устроили оборону.

    Гол Лосано? Стоит обратить внимание на этого игрока. Ему только 22 года, а он уже забил 17 голов в международных матчах. Он воспользовался тем, что Германия плохо организовала свою оборону», – заявил Шмайхель в эфире RT.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Мексика завершился со счетом 0:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 18 июня 2018, 10:06

      Клоуны даже в заголовке ошибки делают, неужели трудно перечитать текст) Мексика воспользовался))

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