Кейн: «Здорово играть в футбол в таком месте»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Туниса. Встреча пройдет 18 июня в Волгограде.

«Здорово играть в футбол в таком месте, у которого огромная история. Я отношусь ко всему, что здесь было, с большим уважением, хотя нужно концентрироваться на игре.

Это большая честь для меня – быть капитаном команды на чемпионате мира. Надеюсь, забью больше голов на этом турнире, чем обычно. Четыре года назад я смотрел Кубок мира по телевизору, но удалось выйти на новый уровень, набрать форму.

Конечно, я очень рад, что нахожусь здесь с командой. Нужно посмотреть, каким завтра будет газон. Хочется больше владеть мячом, но какими бы ни были трудности, мы должны с ними справиться», – сказал Кейн.