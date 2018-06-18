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    Кейн: «Здорово играть в футбол в таком месте»

    Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Туниса. Встреча пройдет 18 июня в Волгограде.

    «Здорово играть в футбол в таком месте, у которого огромная история. Я отношусь ко всему, что здесь было, с большим уважением, хотя нужно концентрироваться на игре.

    Это большая честь для меня – быть капитаном команды на чемпионате мира. Надеюсь, забью больше голов на этом турнире, чем обычно. Четыре года назад я смотрел Кубок мира по телевизору, но удалось выйти на новый уровень, набрать форму.

    Конечно, я очень рад, что нахожусь здесь с командой. Нужно посмотреть, каким завтра будет газон. Хочется больше владеть мячом, но какими бы ни были трудности, мы должны с ними справиться», – сказал Кейн.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2018 01:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 18 июня 2018, 07:52

      Будьте готовы господа англичане отвечать за свои слова, потом не надо писать, что мы плохие, а то третью мировую захотели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 18 июня 2018, 07:15

      Это Сталинград, друган!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 03:56

      Надеюсь вы протестируете моё слово ! ))

      0
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