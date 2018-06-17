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    Чорлука: «Надеюсь, Россия выйдет из группы и встретится с Хорватией в плей-офф»

    Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука заявил, что хотел бы встретиться с Россией в плей-офф чемпионата мира-2018.

    «Пока рано говорить, кто впечатлил, но в первую очередь – это Россия, которая победила с таким большим счeтом. Я счастлив, ведь в сборной России играет Миранчук и Самедов, с которыми мы хорошо дружим.

    Надеюсь, Россия выйдет из группы и мы встретимся в плей-офф. Перед игрой я написал им, а они писали мне сегодня», – сказал Чорлука.

    В стартовом матче ЧМ-2018 хорваты обыграли Нигерию (2:0), россияне – Саудовскую Аравию (5:0).

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2018 06:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 17 июня 2018, 12:24

      Так сказал, как-будто хорваты уже в плей-офф. У них группа посильнее нашей будет.

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      Рейтинг: +80

      war20071 17 июня 2018, 07:17

      с такой нигереей думаю все справятся

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