Чорлука: «Надеюсь, Россия выйдет из группы и встретится с Хорватией в плей-офф»

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука заявил, что хотел бы встретиться с Россией в плей-офф чемпионата мира-2018.

«Пока рано говорить, кто впечатлил, но в первую очередь – это Россия, которая победила с таким большим счeтом. Я счастлив, ведь в сборной России играет Миранчук и Самедов, с которыми мы хорошо дружим.

Надеюсь, Россия выйдет из группы и мы встретимся в плей-офф. Перед игрой я написал им, а они писали мне сегодня», – сказал Чорлука.

В стартовом матче ЧМ-2018 хорваты обыграли Нигерию (2:0), россияне – Саудовскую Аравию (5:0).