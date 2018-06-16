Отец Неймара предложил услуги сына «Барселоне»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара предложил «Барселоне» приобрести его сына.

Неймар-старший оказывает на 26-летнего футболиста огромное влияние. Представители форварда связались с крупнейшими клубами Европы на случай, если он захочет покинуть столицу Франции.

Несколько дней назад агенты бразильца контактировали с «Барселоной» и предложили сине-гранатовым услуги игрока.

Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы выяснить, будет ли президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заинтересована в возвращении Неймара, который перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба прошлым летом за 222 миллиона евро.