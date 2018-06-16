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    Отец Неймара предложил услуги сына «Барселоне»

    Отец нападающего «ПСЖ» Неймара предложил «Барселоне» приобрести его сына.

    Неймар-старший оказывает на 26-летнего футболиста огромное влияние. Представители форварда связались с крупнейшими клубами Европы на случай, если он захочет покинуть столицу Франции.

    Несколько дней назад агенты бразильца контактировали с «Барселоной» и предложили сине-гранатовым услуги игрока.

    Цель данного мероприятия состояла в том, чтобы выяснить, будет ли президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заинтересована в возвращении Неймара, который перешел в «ПСЖ» из каталонского клуба прошлым летом за 222 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    16.06.2018 13:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2018, 14:33

      он и дочку наверное продал бы как вы думаете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 17 июня 2018, 10:45

      Как манд...ка прыгает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      barka22 16 июня 2018, 18:45

      Где пруфы Билли,нам нужны пруфы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:30

      если он будет бегать по клубам поддерживая выходки своего отца из этого ничего хорошего не будет. только сам должен принимать правильное для себя решение.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:25

      От Неймара сейчас можно ждать все.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica 16 июня 2018, 18:16

      Неймар должен сам определиться.)) Чё они его как телефон на рынке продают.)))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      ZGAMES 16 июня 2018, 18:07

      бред

      0
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 16 июня 2018, 16:01

      Абсолютно согласен с предыдущими ораторами как Шлю своего сына то одинм богатым клиентам потом другим как так можно слушай скоро всю Карьеру Пацану сломает этот тоже дурак молчит как не знаю кто вроде взрослый мужик уже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Salamander 16 июня 2018, 15:30

      Праститут ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 16 июня 2018, 15:18

      он и есть путана!

      1
      Ответить
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