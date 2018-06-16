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    Лофтус-Чик: «В России пока все прекрасно. Если столкнемся с расизмом, будем разбираться по факту»

    Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик затронул тему расизма в России на чемпионате мира-2018. Пока британцы ни с чем подобным не сталкивались.

    «Мы чувствуем себя прекрасно в России. У нас гостеприимный отель, мы в нем как дома. Да и вся наша команда как семья. Это тоже сказывается на общей атмосфере.

    Что я думаю о поступке Дэнни Роуза, который не стал везти семью в Россию, опасаясь расизма? Это его выбор, он решил сделать так. Я лично об этом особо не задумывался. Если что-то подобное произойдет – будем разбираться по факту.

    У нас в команде было несколько разговоров на тему того, как следует вести себя, если мы столкнемся с проблемой расизма», – сказал Лофтус-Чик.

    Англичане сыграют в одной группе с Тунисом, Бельгией и Панамой.

    «Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России

    Источник: Р-Спорт

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    16.06.2018 11:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 июня 2018, 10:41

      не тупи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 16 июня 2018, 15:03

      Французы по этому вообще не парятся! Хотя у них в команде тоже много темнокожих игроков! Англичане как девчонки!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 13:30

      вы только этого от нас и ждёте когда кто то крикнет //чёрный// Лохтусы -кактусы чики -пуки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 июня 2018, 11:41

      Лофтус-Чик: мы будем искать расистов

      3
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