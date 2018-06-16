Лофтус-Чик: «В России пока все прекрасно. Если столкнемся с расизмом, будем разбираться по факту»

Полузащитник сборной Англии Рубен Лофтус-Чик затронул тему расизма в России на чемпионате мира-2018. Пока британцы ни с чем подобным не сталкивались.

«Мы чувствуем себя прекрасно в России. У нас гостеприимный отель, мы в нем как дома. Да и вся наша команда как семья. Это тоже сказывается на общей атмосфере.

Что я думаю о поступке Дэнни Роуза, который не стал везти семью в Россию, опасаясь расизма? Это его выбор, он решил сделать так. Я лично об этом особо не задумывался. Если что-то подобное произойдет – будем разбираться по факту.

У нас в команде было несколько разговоров на тему того, как следует вести себя, если мы столкнемся с проблемой расизма», – сказал Лофтус-Чик.

Англичане сыграют в одной группе с Тунисом, Бельгией и Панамой.

«Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России