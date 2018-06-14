Адвокат: «В матче с Саудовской Аравией не следует мыслить стереотипами и поддаваться эмоциям»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не согласен с мнением, что стартовый матч на чемпионате мира следует считать самым важным для любой команды.

«Не верьте тем, кто говорит, что первый матч – самый важный. Этим и хорош футбол, он всегда оставляет маневр. Но важно уметь воспользоваться своим преимуществом. Кого-то может расслабить победа, а кого-то уничтожить стартовое поражение.

Так что не нужно придавать слишком уж большого, сакрального значения этой игре. Не советую ни преувеличивать, ни приуменьшать силу Саудовской Аравии. И спокойно отнестись к любому результату. Куда важнее содержание. Вот там надо искать ответы.

Вспоминаю ЧМ-94. Первый матч у нас тоже был с Саудовской Аравией. Все говорили: победа у Голландии в кармане. А мы с трудом выиграли, вырвали победу в самом конце, при том что пропустили первыми. К перерыву уступали 0:1, но победили 2:1. Хороший опыт!

Вы помните, как в итоге показали себя аравийцы? Вышли из группы с шестью очками! Победили и марокканцев, и бельгийцев. У нас тоже было шесть. Матч с Саудовской Аравией показал, что не следует мыслить стереотипами и поддаваться эмоциям.

У российских болельщиков сейчас есть надежда. Может, если так все тяжко давалось в товарищеских матчах, прорвет в официальных? Как и все жители России, я буду надеяться на это!

В общем, удачи тебе, Россия! Пусть у нового поколения получится лучше, чем у того, с которым работал я. Пусть повезет больше, чем нам, это очень важно», – сказал Адвокат.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.