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    Адвокат: «В матче с Саудовской Аравией не следует мыслить стереотипами и поддаваться эмоциям»

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не согласен с мнением, что стартовый матч на чемпионате мира следует считать самым важным для любой команды.

    «Не верьте тем, кто говорит, что первый матч – самый важный. Этим и хорош футбол, он всегда оставляет маневр. Но важно уметь воспользоваться своим преимуществом. Кого-то может расслабить победа, а кого-то уничтожить стартовое поражение.

    Так что не нужно придавать слишком уж большого, сакрального значения этой игре. Не советую ни преувеличивать, ни приуменьшать силу Саудовской Аравии. И спокойно отнестись к любому результату. Куда важнее содержание. Вот там надо искать ответы.

    Вспоминаю ЧМ-94. Первый матч у нас тоже был с Саудовской Аравией. Все говорили: победа у Голландии в кармане. А мы с трудом выиграли, вырвали победу в самом конце, при том что пропустили первыми. К перерыву уступали 0:1, но победили 2:1. Хороший опыт!

    Вы помните, как в итоге показали себя аравийцы? Вышли из группы с шестью очками! Победили и марокканцев, и бельгийцев. У нас тоже было шесть. Матч с Саудовской Аравией показал, что не следует мыслить стереотипами и поддаваться эмоциям.

    У российских болельщиков сейчас есть надежда. Может, если так все тяжко давалось в товарищеских матчах, прорвет в официальных? Как и все жители России, я буду надеяться на это!

    В общем, удачи тебе, Россия! Пусть у нового поколения получится лучше, чем у того, с которым работал я. Пусть повезет больше, чем нам, это очень важно», – сказал Адвокат.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 июня 2018, 11:15

      Дик свое слово уже сказал, позорно бежав из гостиницы утром с ЧЕ.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2018, 09:56

      думаю Адвокаат тренировал бы сейчас лучше Черчеса

      0
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Garrincha58 14 июня 2018, 11:29

      Черчес это одна большая ошибка, лучше него тренировал бы хоть кто

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2018, 09:54

      Да языком оно то все просто делается, тут жешь надо еще и на поле всё это воплотить в жизнь.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 июня 2018, 09:50

      Спасибо "маленькому генералу" за большую поддержку!

      2
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