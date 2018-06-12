Сборную Нигерии встретили в Ессентуках хлебом-солью и лезгинкой

Сборная Нигерии прибыла в Россию, где примет участие в чемпионате мира-2018.

Самолет с командой приземлился в аэропорту Минеральные воды поздним вечером накануне. Команда после этого проследовала в Ессентуки, где и будет размещаться по ходу турнира.

«Суперорлов» встретили традиционными хлебом-солью и казачьей лезгинкой. Для проживания футболистам предоставлен санаторий «Источник».

«На чемпионате мира по футболу Ессентуки будут болеть сразу за две команды – сборные России и Нигерии. Уверен, что наши гости почувствуют наш радушный прием, и это поможет им реализовать свои самые амбициозные планы», – заявил глава города Александр Некристов.

Сборная Нигерии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с Аргентиной, Хорватией и Исландией.