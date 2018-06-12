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    Сборную Нигерии встретили в Ессентуках хлебом-солью и лезгинкой

    Сборная Нигерии прибыла в Россию, где примет участие в чемпионате мира-2018.

    Самолет с командой приземлился в аэропорту Минеральные воды поздним вечером накануне. Команда после этого проследовала в Ессентуки, где и будет размещаться по ходу турнира.

    «Суперорлов» встретили традиционными хлебом-солью и казачьей лезгинкой. Для проживания футболистам предоставлен санаторий «Источник».

    «На чемпионате мира по футболу Ессентуки будут болеть сразу за две команды – сборные России и Нигерии. Уверен, что наши гости почувствуют наш радушный прием, и это поможет им реализовать свои самые амбициозные планы», – заявил глава города Александр Некристов.

    Сборная Нигерии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

    Источник: ТАСС

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    12.06.2018 08:06
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 июня 2018, 19:03

      )))Оттудова ниггеры из Нигерии сделали вывод:
      Шо жратеньки в Рашке нечего - соль да хлеб,а с голодухи дикие танцы танцуют....
      попали ....подумали....))))

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 14:50

      Казачья лезгинка - это что то новое.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > zigbert 12 июня 2018, 18:35

      Загляни в YouTube посмотри. Наверное 300 лет ей нет, но 200 есть точно.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > sochi-2013 12 июня 2018, 22:01

      Читать умеешь?
      Человек иронизирует - Казачья лезгинка!
      Лезгинка хоть тыщща лет,причем тут казаки?
      Или ,например, в том же духе: Казачий твист?!!!!!!!
      тады ващее пипец....международный скандал!)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > alex1951 20 июня 2018, 20:58

      Ты армянский коньяк пил-не тошнило?

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:15

      идиоты ... казачьей лезгинкой...

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июня 2018, 09:13

      Костюмы у них просто шик.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 июня 2018, 09:10

      Новости Первого канала: "На стадионе (по давней русской традиции) нигерийцев угостили бананами под традиционное одобрительное уханье"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2018, 08:35

      только про барабанщиков хоть не пойте а то ФИФА первую встречу Нигерии при пустых трибунах проведет и РФС штраф организуют

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Nakka 12 июня 2018, 08:32

      Казачьей лезгинкой))) такое чувство что в России кроме русский других нациаональностей нет)) позор

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Nakka 12 июня 2018, 08:43

      Нет знаний, нет мозгов- зачем писать то? Кто живет на Ставрополье?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Вот оно чё Михалыч 12 июня 2018, 10:44

      Согласен-нонсенс.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Nakka 12 июня 2018, 10:47

      Не расстраивайся, это они по незнанию сами станцевали танец кавказских горцев, а назвали его казачьим танцем.

      0
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      Рейтинг: +543

      vsolon > Вот оно чё Михалыч 12 июня 2018, 13:12

      Ставропольский край это СКФО так что кто в нем проживает тот кавказец.

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Вот оно чё Михалыч 12 июня 2018, 13:15

      Вальс танцуют только в Вене, краковяк в Польше, лезгинку только лезгины, а мозги раздают не поровну! Посмотри в Ютюбе "Кавказская лезгинка".

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sochi-2013 12 июня 2018, 15:51

      Ну ты клоун :)))))))

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > la verdad 12 июня 2018, 18:25

      ну ты и тупой )))))))))-

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Вот оно чё Михалыч 12 июня 2018, 18:31

      Мозгов не хватило набрать "Казачья лезгинка"? Тупость заразительна до такой степени, что я вместо казачья написал кавказская.
      Чёй-та я тут заднеприводному мозги пытаюсь поправить?????

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Вот оно чё Михалыч 12 июня 2018, 19:47

      Дырявый раздухарился )))))))

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Вот оно чё Михалыч 12 июня 2018, 20:49

      Какой-то дурак переделанный, про чепушилу дипломатично вспомнил. приводя тухлые доводы, решил, что на его вонь, будут лепестками роз в ответ осыпать. Ошибся. На злых людей, мы тоже злые! (приписано В.С. Высоцкому)

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 13 июня 2018, 20:35

      ну так если ты дол-бо-** то это навсегда !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 14 июня 2018, 18:57

      че у тебя есть пропойка кроме водяры и соленного огурца ! иди помойся дичь !

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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 15 июня 2018, 11:37

      девчонка ты меня смешишь каждый день !

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Вот оно чё Михалыч 21 июня 2018, 08:00

      У тебя достаточно ник прочитать. Ты свою заднеприводность выпячиваешь на весь интернет. Если ты *****- зачем ЭТО выпячивать на футбольном сайте? Чтобы свои + ставили?

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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 08:27

      ввели нигерийцев в заблу ждение

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