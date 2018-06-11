Президент Аргентинской футбольной ассоциации: «Выход в полуфинал ЧМ-2018 – реальная цель»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа назвал реальной целью для своей национальной команды выход в полуфинал чемпионата мира-2018, который стартует в России 14 июня.

«Для нас попасть в четверку лучших команд – это реальная цель. Месси много дает аргентинскому футболу. Рост нашей сборной связан с тем, что в ее составе играет лучший игрок в мире», – приводит слова Тапиа TyC Sports.

Сборная Аргентины на групповом этапе встретится с командами Исландии (16 июня, Москва, «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).