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    Президент Аргентинской футбольной ассоциации: «Выход в полуфинал ЧМ-2018 – реальная цель»

    Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа назвал реальной целью для своей национальной команды выход в полуфинал чемпионата мира-2018, который стартует в России 14 июня.

    «Для нас попасть в четверку лучших команд – это реальная цель. Месси много дает аргентинскому футболу. Рост нашей сборной связан с тем, что в ее составе играет лучший игрок в мире», – приводит слова Тапиа TyC Sports.

    Сборная Аргентины на групповом этапе встретится с командами Исландии (16 июня, Москва, «Спартак»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2018 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 июня 2018, 12:47

      У сборной России тоже такие же планы.

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