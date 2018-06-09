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  • Парфенов: «Не ждал такого конца «Тосно». Много известных людей обещали сохранить клуб»

Парфенов: «Не ждал такого конца «Тосно». Много известных людей обещали сохранить клуб»

9 июня 2018, 18:57
11

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов, возглавляющий ныне «Урал», прокомментировал новость о расформировании клуба из Ленинградской области.

Сегодня стало известно, что обладатель Кубка России-2017/18 прекратил свое существование из-за проблем с деньгами.

– Руководители на сайте уже прокомментировали свое решение. Остается только вопрос соблюдения солидности в расчетах с работниками.

– А есть новости по выплатам?

– Мне никто пока не звонил.

– С коллективом успели попрощаться?

– После последней игры собрались. Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде.

«Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (11)
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OfaZavr
1528560257
обещания много где любят раздавать а на деле получается как всегда.
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hevbn 28
1528561337
Как бы это не было странно , но сам факт ,что у нас за последние лет десять начали наконец то появляться частные клубы это хорошо и по моему даже пример Тосно не удачный конечно , но он никак не перечеркивает определенный успех Краснодара и Уфы, а даже наоборот подчеркивает , что просто захотеть создать свой клуб это ещё не всё , к этому надо относится осторожно и скрупулезно как это делает Краснодар и Уфа. А Парфенову и игрокам хочется пожелать удачи ведь команда играла довольно симпатичный футбол.
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Нас Много
1528563483
Как бы весь российский футбол не оказался игрушкой в руках олигархов...
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DOCTOR PENALTY
1528565589
Чего нам только ни обещают известные люди. Особенно из Питера...
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GoLenaStop
1528566480
Мой клуб "Волга" Тверь, который совсем недавно играл с Зенитом в кубке, добили насмерть в прошлом году (1957 -2017)... С тех пор город впервые (!) остался без футбола. Симпатичный, перспективный и близкий мне по географии "Тосно" кончили в 2018... Это воспринимаю, как "репрессии против собственного футбола". Геноцид от чиновников и околофутбольных ублюдков. Жульё и сволочи. ФУТБОЛ ЖИВ!!!
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Urry
1528566910
Жаль...
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dinar7777dinar
1528567203
ублюдочное рфс ! футбола в стране нету !
Ответить
deinego77@yandex.ru
1528571165
Ленинградская область обладает такой возможностью!!!! За пределы не лезьте там Зенит рулит!!!!!!111111
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zigbert
1528608005
Если в РФПЛ прекращают свое существование такие коллективы, то сколько команд расформировано на периферии?
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