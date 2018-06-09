Парфенов: «Не ждал такого конца «Тосно». Много известных людей обещали сохранить клуб»

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов, возглавляющий ныне «Урал», прокомментировал новость о расформировании клуба из Ленинградской области.
Сегодня стало известно, что обладатель Кубка России-2017/18 прекратил свое существование из-за проблем с деньгами.
– Руководители на сайте уже прокомментировали свое решение. Остается только вопрос соблюдения солидности в расчетах с работниками.
– А есть новости по выплатам?
– Мне никто пока не звонил.
– С коллективом успели попрощаться?
– После последней игры собрались. Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде.
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Источник: «Спорт-Экспресс»