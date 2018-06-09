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    Парфенов: «Не ждал такого конца «Тосно». Много известных людей обещали сохранить клуб»

    Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов, возглавляющий ныне «Урал», прокомментировал новость о расформировании клуба из Ленинградской области.

    Сегодня стало известно, что обладатель Кубка России-2017/18 прекратил свое существование из-за проблем с деньгами.

    – Руководители на сайте уже прокомментировали свое решение. Остается только вопрос соблюдения солидности в расчетах с работниками.

    – А есть новости по выплатам?

    – Мне никто пока не звонил.

    – С коллективом успели попрощаться?

    – После последней игры собрались. Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде.

    «Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 18:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100732

      zigbert 10 июня 2018, 08:20

      Если в РФПЛ прекращают свое существование такие коллективы, то сколько команд расформировано на периферии?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 9 июня 2018, 22:06

      Ленинградская область обладает такой возможностью!!!! За пределы не лезьте там Зенит рулит!!!!!!111111

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 июня 2018, 21:00

      ублюдочное рфс ! футбола в стране нету !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 9 июня 2018, 20:55

      Жаль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 9 июня 2018, 20:48

      Мой клуб "Волга" Тверь, который совсем недавно играл с Зенитом в кубке, добили насмерть в прошлом году (1957 -2017)... С тех пор город впервые (!) остался без футбола.
      Симпатичный, перспективный и близкий мне по географии "Тосно" кончили в 2018...
      Это воспринимаю, как "репрессии против собственного футбола". Геноцид от чиновников и околофутбольных ублюдков. Жульё и сволочи.
      ФУТБОЛ ЖИВ!!!

      5
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > GoLenaStop 9 июня 2018, 23:31

      и Химик наш пропадает...(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Vlad_Tverskoy 10 июня 2018, 00:56

      Он снова будет жить, только когда откроется окно билетной кассы... увы.

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 июня 2018, 20:33

      Чего нам только ни обещают известные люди. Особенно из Питера...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 июня 2018, 19:58

      Как бы весь российский футбол не оказался игрушкой в руках олигархов...

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июня 2018, 19:22

      Как бы это не было странно , но сам факт ,что у нас за последние лет десять начали наконец то появляться частные клубы это хорошо и по моему даже пример Тосно не удачный конечно , но он никак не перечеркивает определенный успех Краснодара и Уфы, а даже наоборот подчеркивает , что просто захотеть создать свой клуб это ещё не всё , к этому надо относится осторожно и скрупулезно как это делает Краснодар и Уфа. А Парфенову и игрокам хочется пожелать удачи ведь команда играла довольно симпатичный футбол.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 19:04

      обещания много где любят раздавать а на деле получается как всегда.

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