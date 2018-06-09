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    Карпин: «Футбол в России губят большие деньги и лимит на легионеров»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины, которые убивают российский футбол. По мнению специалиста, их две – деньги и лимит на легионеров.

    «Что происходит с российским футболом? Это довольно глобальная и долгая тема. Если вкратце, то, как ни странно, пагубное влияние на российский футбол оказывают две вещи – большие деньги и лимит на легионеров.

    В каждой команде на поле должны играть пять россиян, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из них не уезжает играть в более конкурентные, чем РФПЛ, чемпионаты. В России нет футболистов, выступающих в Германии, Италии, Франции, Англии», – цитирует Карпина La Jornada.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2018 18:50
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 июня 2018, 18:47

      Согласен с КВГ..

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 июня 2018, 17:00

      Прочёл комментарии и лишний раз убедился что у нас в большинстве своём адекватные думающие болельщики переживающие за судьбу нашего футбола.Причём независимо от клубных предпочтений!это очень важно!Полностью присоединяюсь к словам Валеры и мнению народа.Обидно то что нашим чиновникам от футбола абсолютно пофиг как на судьбы команд,,так и на наше с вами,друзья, мнение...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 10:43

      все верно, но если и захотят что-то сделать то нужно начинать с причин а не со следствий.

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      Рейтинг: +36

      graf34 > OfaZavr 10 июня 2018, 17:28

      Не скоро начнут думать, потому очень многие кормятся на этих последствиях...Посмотрим, разве что после "провального" ЧМ?...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > graf34 10 июня 2018, 18:11

      согласен, но есть сомнения что даже после провального ЧМ что-то сдвинется с места пока на местах сидят все те же, нужно менять тех из-за кого все так как есть и потом уже чтобы небезразличные люди пытались что-то переделать.

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      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 июня 2018, 10:29

      Пора закрыть проффутбол в России!! Хватит плодить дармоедов!!!!

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      Рейтинг: +36

      graf34 > доктор 48 10 июня 2018, 17:30

      Самое интересное, на этом , говорят, живут не только футболисты...Но и тренеры, и а так же агенты и другие околофутбольные "специалисты"...

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      Рейтинг: +100732

      zigbert 10 июня 2018, 08:08

      Просчеты в управлении нашим футбольным хозяйством очевидны.Надо обернуться назад и найти причины этих ошибок. Перемены потребуются и в руководстве РФС.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > zigbert 11 июня 2018, 10:50

      РФС в первую очередь нужно реорганизовать - всё ж оттуда идёт - и лимит выгоден агентам и кто от них питается...

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 10 июня 2018, 01:18

      Наверное все помнят,как команду "Пахтакор"сгубили,а на те годы она была сильнейшая команда!Царствие им небесное,пусть земля им будет пухом!
      Я к чему надо в самолёт "Мрию"посадить всю думу и правительство и покатать над великомученицей Россией,пусть посмотрят,что натворили!А футбола у нас нет,он убит коррупцией,бездарными правителями,которые в футболе видят только наживу! Пример "Тосно" вот она была и нету,а команда завоевала кубок России.Значит что случилось,кому-то выгодно!

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      Рейтинг: +36

      graf34 > подсечкин 10 июня 2018, 17:31

      Так скорее и там деньги "прокрутили," "промыли" или как там еще? а после стал ненужным...

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > подсечкин 11 июня 2018, 01:31

      Брат по футболу! -
      "Пахтакор" погиб волей случая. НИКТО ЕГО НЕ ГУБИЛ!
      А, загнать бы тебя, политизированную сволочь, как раз в твою хохлятскую "мрыю" и заставить полетать над Донбассом!
      Хохлом воняешь!
      Пшёл вон с футбольного сайта!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 июня 2018, 22:29

      Первое - точно, наверное и второе тоже

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > directorpg 10 июня 2018, 00:28

      Про второе я бы так категорично не высказывался.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 июня 2018, 22:00

      Согласен с Георгичем.
      Добавил бы третий главный пункт, который породил обе эти проблемы.
      Господин Мудко.Почти как Садко.
      Пора одного вслед за вторым пускать на дно морское без права выкупа.

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      Рейтинг: +36

      graf34 > Мары 10 июня 2018, 17:34

      Согласен, эти ".. деятели" от футбола все проблемы натворили в нем, и скорее ... им же доверят их решение после ЧМ, если даже коренным образом все надо будет менять ... и они опять будут на коне...

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      Рейтинг: +23534

      Мары > graf34 10 июня 2018, 17:44

      Абсолютно с тем, что вы сказали, согласен.
      Этих деятелей ни кто не снимет, а скорее всего либо повысят, либо большими полномочиями наградят.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2018, 21:41

      да хер об этом говорить, уже лет пять это все долдычат, но товарищ Мутко каждый раз что то обещает поменять, но через несколько лет, потом проходит эти несколько лет и переносят еще на несколько лет.
      Вот именно так и просрали сборную для ЧМ 2018, но как всегда обвинят тренера и эта катавасия будет бесконечна.

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      Рейтинг: +36

      graf34 > FanatSerj 10 июня 2018, 17:37

      Чтоб подготовить сборную, надо было реально смотреть на вещи, и принять скорее другой закон... например, как только узнали, что у нас будет ЧМ, то надо было сразу ввести лимит именно в новом варианте, но с дополнением - 3-4 игрока реальных кандидатов в сборную до 23 лет в основе каждого клуба на матч...и за 4-5 лет они бы играя постоянно улучшили сое мастерство еще выше..

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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 9 июня 2018, 21:30

      Всё правильно изложено. Но надо добавить существование коррупции и криминала. Наш футбол никогда не будет развиваться пока не будут огнём и мечом искоренены эти позорные явления в многострадальной России. Эта чума поразила не только футбол, но и всю страну. Нужен новый Иосиф Виссарионович, взамен гнилых либералов.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Spiridonovich 10 июня 2018, 00:32

      Наш футбол не будет развиваться. пока не будет развиваться вся Россия. Улучшится уровень жизни людей и у футбола появится прибыль. Только тогда можно говорить о частниках в футболе в массовом, так сказать, порядке.

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