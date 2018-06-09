Карпин: «Футбол в России губят большие деньги и лимит на легионеров»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины, которые убивают российский футбол. По мнению специалиста, их две – деньги и лимит на легионеров.

«Что происходит с российским футболом? Это довольно глобальная и долгая тема. Если вкратце, то, как ни странно, пагубное влияние на российский футбол оказывают две вещи – большие деньги и лимит на легионеров.

В каждой команде на поле должны играть пять россиян, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из них не уезжает играть в более конкурентные, чем РФПЛ, чемпионаты. В России нет футболистов, выступающих в Германии, Италии, Франции, Англии», – цитирует Карпина La Jornada.