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  • Карпин: «Футбол в России губят большие деньги и лимит на легионеров»

Карпин: «Футбол в России губят большие деньги и лимит на легионеров»

9 июня 2018, 18:50
34

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причины, которые убивают российский футбол. По мнению специалиста, их две – деньги и лимит на легионеров.

«Что происходит с российским футболом? Это довольно глобальная и долгая тема. Если вкратце, то, как ни странно, пагубное влияние на российский футбол оказывают две вещи – большие деньги и лимит на легионеров.

В каждой команде на поле должны играть пять россиян, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из них не уезжает играть в более конкурентные, чем РФПЛ, чемпионаты. В России нет футболистов, выступающих в Германии, Италии, Франции, Англии», – цитирует Карпина La Jornada.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (34)
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insider_retro
1528559853
Две основные причины названы... Но есть ещё ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на развитие футбола, - некачественное судейство, недостаток полей и инфраструктуры, климатические особенности... Список большой, но остальные - на вкус и взгляд каждого...
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o33uk
1528560100
Чо то на Реал и Барселону большие деньги плохо не сказываются. Валера жги, мы ждём!
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hevbn 28
1528560307
Это как с вечными Российскими проблемами с дураками и дорогами, одно вытекает из другого. Убери сейчас лимит и зарплаты пойдут скорее всего на уменьшение, только вот не совсем понятно почему только сейчас за неделю до ЧМ об этом стали говорить, ведь в самом начале действия лимита ( да и до этого ) было понятно что он действует пагубно для нашего футбола. Неужели надо было ждать самого худшего состояния сборной , об этом состояние говорит не только печатление от игры , но и тот факт , что в первые за всю историю наша сборная оказалась в седьмом десятке рейтинга ФИФА , он конечно сам по себе мало о чем говорит, но факт есть факт.
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Александ1982
1528561264
все все понимают, а ху..толку, не фига не делается??
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val-berezko
1528562355
От чего тогда исчезают клубы с историей? От больших денег? Правильно-надо убирать лимит и урезать деньги.Только тогда ни один легионер не поедет меознуть на морозе за 3 сольдо.А наши ,просто слабоваты для Европы.
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fanchik
1528565690
В стране проблем в футболе много, все они в большей степени известны. Начиная от "мудковского" развития и до ЧМ18, футбол в России не прогрессирует,а скорее по тихому "деградирует", что доказывает игры сборной и её мировой рейтинг.А большие деньги (обрезать и урезать "дутые" З/п футболистам нужно)и лимит на легионеров не убивают российский футбол, а только калечат
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prezent2017
1528568152
Вали в Эстляндию, деятель. Усы не помогут.
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Spiridonovich
1528569027
Всё правильно изложено. Но надо добавить существование коррупции и криминала. Наш футбол никогда не будет развиваться пока не будут огнём и мечом искоренены эти позорные явления в многострадальной России. Эта чума поразила не только футбол, но и всю страну. Нужен новый Иосиф Виссарионович, взамен гнилых либералов.
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Мары
1528570809
Согласен с Георгичем. Добавил бы третий главный пункт, который породил обе эти проблемы. Господин Мудко.Почти как Садко. Пора одного вслед за вторым пускать на дно морское без права выкупа.
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zigbert
1528607318
Просчеты в управлении нашим футбольным хозяйством очевидны.Надо обернуться назад и найти причины этих ошибок. Перемены потребуются и в руководстве РФС.
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