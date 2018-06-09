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    Гасилин: «Руководство «Амкара» не выходит с игроками на связь. Всю информацию мы получаем из СМИ»

    Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин заявил, что клубное руководство не выходит на связь с игроками, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

    Ранее СМИ сообщили, что пермский клуб в ближайшее время прекратит свое существование из-за тяжелого финансового положения.

    – «Амкар» предоставил РФС дополнительные финансовые документы. Окончательное решение примут 13 июня. Клуб с футболистами на связи по этому вопросу?

    – Руководство не выходит на связь. Всю информацию мы получаем из СМИ. Из клуба с нами никто не связывается, ничего не говорит.

    – Соответствует действительности информация о том, что футболисты подписывают документы, забирают трудовые?

    – Такого точно нет.

    – Что будет дальше?

    – Думаю, сейчас надо подождать 13 числа, пока все-таки хочется верить. Но то, что ребята говорят в прессе о сложности ситуации, все это правда.

    – При удачном стечении обстоятельств готовы вернуться, играть дальше в «Амкаре»?

    – Мы готовы, но главное, чтобы перед нами закрыли долги. Потому что есть задолженности пред нами и по зарплате, и по премиальным. А мы все – люди. У всех жены, семьи, дети.

    – Переезд в другой город может помочь решить вопрос?

    – Не считаю этот вариант целесообразным. Везде нужно вкладывать деньги в клуб.

    «Амкар» умер

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.06.2018 14:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 19:30

      Чуда наверное не произойдет, да и число выбрано несчастливое.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 июня 2018, 15:47

      Период полураспада у карбамида оказался больше. Тосно объявил о распаде раньше.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 июня 2018, 15:40

      жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 июня 2018, 15:32

      а в сми говорят , что всю инфу получают от игроков =D

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 15:21

      уже ни амкара, ни руководства... никто и не выйдет. сказали ж денег нет

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