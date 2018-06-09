Гасилин: «Руководство «Амкара» не выходит с игроками на связь. Всю информацию мы получаем из СМИ»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин заявил, что клубное руководство не выходит на связь с игроками, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что пермский клуб в ближайшее время прекратит свое существование из-за тяжелого финансового положения.

– «Амкар» предоставил РФС дополнительные финансовые документы. Окончательное решение примут 13 июня. Клуб с футболистами на связи по этому вопросу?

– Руководство не выходит на связь. Всю информацию мы получаем из СМИ. Из клуба с нами никто не связывается, ничего не говорит.

– Соответствует действительности информация о том, что футболисты подписывают документы, забирают трудовые?

– Такого точно нет.

– Что будет дальше?

– Думаю, сейчас надо подождать 13 числа, пока все-таки хочется верить. Но то, что ребята говорят в прессе о сложности ситуации, все это правда.

– При удачном стечении обстоятельств готовы вернуться, играть дальше в «Амкаре»?

– Мы готовы, но главное, чтобы перед нами закрыли долги. Потому что есть задолженности пред нами и по зарплате, и по премиальным. А мы все – люди. У всех жены, семьи, дети.

– Переезд в другой город может помочь решить вопрос?

– Не считаю этот вариант целесообразным. Везде нужно вкладывать деньги в клуб.

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