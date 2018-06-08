Алексей Попов: «Все. История «Амкара» закончилась, умерла. Для Перми это огромная потеря»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал новость о том, что пермский клуб прекращает свое существование. Также он рассказал о возрождении команды «Звезда».

«Мне никто не говорил о расформировании «Амкара», ничего об этом не знаю. Кроме того, я не являюсь президентом пермской «Звезды» – я просто был инициатором создания этой команды. Мы втроем с Константином Парамоновым и Валерием Волошиным организовали клуб. Предложил Волошину кандидатуру главного тренера – Парамонова. Процесс создания команды продолжался около полугода. Сейчас я помощник главного тренера.

Если «Амкар» не видит меня в команде, что мне, жить без футбола? Поэтому искал другие варианты. Для меня большая трагедия, что больше не будет «Амкара». Это команда, которой много лет отдали все: болельщики, футболисты, персонал, тренеры. Но так уж сложились обстоятельства. Что касается «Звезды», то мы хотели создать команду-трамплин для будущих побед пермского футбола, обкатки молодежи в ПФЛ. Сейчас для нас ничего не поменялось. Только теперь, если кого-то мы воспитаем, этот кто-то будет играть за другую команду Премьер-Лиги, но не в Перми.

Раньше Волошин был директором «Звезды», мы воссоздали эту команду. В этом году ей 65 лет. Потом он был исполнительным директором «Амкара». Он будет при команде – начальником или генеральным директором. Собираем вокруг себя только футбольных людей. Чиновники если и есть, то помогают нам либо административным ресурсом, либо деньгами. Это краевая команда, а всю политику ведут люди из футбола. В общем, все вопросы о чиновниках – к губернатору.

Переезд «Амкара» в Нижний Новгород? Не знаю, что хорошего можно об этом сказать. Разумеется, Маслов ведь оттуда – ему было бы замечательно перевезти туда клуб. Но, видимо, спонсоры подумали: зачем вкладываться в чужой бренд, если за эти деньги можно всего за сезон выйти в Премьер-Лигу? Тем более в Нижнем уже есть свои команды.

Подводя итог: все, история «Амкара» закончилась, умерла. Для города это огромная потеря», – сказал Попов.

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