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    Алексей Попов: «Все. История «Амкара» закончилась, умерла. Для Перми это огромная потеря»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал новость о том, что пермский клуб прекращает свое существование. Также он рассказал о возрождении команды «Звезда».

    «Мне никто не говорил о расформировании «Амкара», ничего об этом не знаю. Кроме того, я не являюсь президентом пермской «Звезды» – я просто был инициатором создания этой команды. Мы втроем с Константином Парамоновым и Валерием Волошиным организовали клуб. Предложил Волошину кандидатуру главного тренера – Парамонова. Процесс создания команды продолжался около полугода. Сейчас я помощник главного тренера.

    Если «Амкар» не видит меня в команде, что мне, жить без футбола? Поэтому искал другие варианты. Для меня большая трагедия, что больше не будет «Амкара». Это команда, которой много лет отдали все: болельщики, футболисты, персонал, тренеры. Но так уж сложились обстоятельства. Что касается «Звезды», то мы хотели создать команду-трамплин для будущих побед пермского футбола, обкатки молодежи в ПФЛ. Сейчас для нас ничего не поменялось. Только теперь, если кого-то мы воспитаем, этот кто-то будет играть за другую команду Премьер-Лиги, но не в Перми.

    Раньше Волошин был директором «Звезды», мы воссоздали эту команду. В этом году ей 65 лет. Потом он был исполнительным директором «Амкара». Он будет при команде – начальником или генеральным директором. Собираем вокруг себя только футбольных людей. Чиновники если и есть, то помогают нам либо административным ресурсом, либо деньгами. Это краевая команда, а всю политику ведут люди из футбола. В общем, все вопросы о чиновниках – к губернатору.

    Переезд «Амкара» в Нижний Новгород? Не знаю, что хорошего можно об этом сказать. Разумеется, Маслов ведь оттуда – ему было бы замечательно перевезти туда клуб. Но, видимо, спонсоры подумали: зачем вкладываться в чужой бренд, если за эти деньги можно всего за сезон выйти в Премьер-Лигу? Тем более в Нижнем уже есть свои команды.

    Подводя итог: все, история «Амкара» закончилась, умерла. Для города это огромная потеря», – сказал Попов.

    «Амкар» умирает. Что происходит с клубом прямо сейчас

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2018 18:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 21:59

      Искренне жаль Амкар. Когда теперь большой футбол придет в Пермь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 8 июня 2018, 20:09

      Болелам Амкара, искренние сочувствие.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 июня 2018, 20:09

      Зато зенит жирует со спамом. Нефтеные педики

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 июня 2018, 19:43

      Очень печально, сочувствую болелам...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 июня 2018, 19:14

      А сколько их таких клубов, которые обанкротились в Росиии!
      Чтобы футбол развивался, нужны платежеспособные болельщики.
      А у нас что клубы, что болельщики денег у Путина просят, как будто он их может заработать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 июня 2018, 19:09

      Жаль...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 июня 2018, 18:58

      История не умирает, а вот для болельщиков это точно трагедия.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > DOCTOR PENALTY 8 июня 2018, 19:05

      Зайди в группу Амкара у них там 4 тысячи человек, а обращение Путину и 1000 не лайкнуло, это ли не показатель в цифровую эпоху...

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > кузнецов артем 8 июня 2018, 19:26

      И правильно, что не лайкнули! Не царское это дело - спасение футбольного клуба. Этим должны заниматься местные толстосумы и власти под давлением болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > multiscan 8 июня 2018, 19:28

      Я про то что у них там фанатской базы нет, так что команду финансировать в объеме 200 миллионов не для кого

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > кузнецов артем 8 июня 2018, 20:03

      Если болеть за команду некому, зачем лезть к Путину за спасением? Я про то, что если хотят спасать команду, так это делать должны, я уже написал- кто. Если нет болельщиков, то зачем сохранять команду?
      У нас, например, в Саратове, были: хоккейный "Кристалл", футбольный "Сокол", баскетбольный "Автодор" и команда по бенди. Все требовали свои миллионы. Результат: хоккей в городе скончался(в прямом смысле), "Сокол", после взлёта на первое место в "вышке", был принудительно отправлен, уж извините, в футбольную задницу и обитает во второй половине турнирной таблицы 2-го дивизиона."Автодор" пока барахтается на плаву, но нет гарантий, что не утонет. Бендисты выживают, пока, на задворках своего бенди... Есть ещё команда по гандболу, где, по крайней мере ещё недавно вынужден был быть игроком один из тренеров, а мужику уже очень хорошо за 40...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > multiscan 8 июня 2018, 20:06

      Такой вопрос, зачем ты мне это пишешь если я выше написал, что если в вк группе 4к человек то смысла от финансирования нету

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