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    Смолов поучаствовал в съемках ролика Гая Ричи к чемпионату мира

    Нападающий сборной России Федор Смолов принял участие в съемках ролика известного голливудского режиссера Гая Ричи.

    По сути этот ролик – реклама наушников Beats by Dre, сделанная на тему чемпионата мира-2018.

    Героями видео стали нападающий сборной Англии Гарри Кейн, форвард Бразилии Неймар, полузащитник Германии Месут Озил и защитник Франции Бенжамин Менди.

    Также в ролике также снялись Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра, Рауль Хименес и американская теннисистка Серена Уильямс.

    Источник: The Sun

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    08.06.2018 14:59
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    Комментарии8
    ...
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 июня 2018, 01:03

      Очень понравилось!Класс)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 16:46

      "По сути этот ролик – реклама наушников Beats by Dre, сделанная на тему чемпионата мира-2018."

      Очередная херня от бомбардира вместо актуальных материалов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 8 июня 2018, 16:06

      более стремный двор не могли найти?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Schmitt 8 июня 2018, 17:40

      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 8 июня 2018, 15:37

      а где смолов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 8 июня 2018, 15:34

      стало скучно после 1 мин просмотра....недосмотрела...))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 8 июня 2018, 15:12

      Роль гопников сыграли Смолов, Кокорин, Мамаев ... .

      4
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Argon 9 июня 2018, 01:03

      Даже играть не пришлось,просто вели себя как обычно))

      0
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