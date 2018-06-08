Смолов поучаствовал в съемках ролика Гая Ричи к чемпионату мира

Нападающий сборной России Федор Смолов принял участие в съемках ролика известного голливудского режиссера Гая Ричи.

По сути этот ролик – реклама наушников Beats by Dre, сделанная на тему чемпионата мира-2018.

Героями видео стали нападающий сборной Англии Гарри Кейн, форвард Бразилии Неймар, полузащитник Германии Месут Озил и защитник Франции Бенжамин Менди.

Также в ролике также снялись Давид де Хеа, Эден Азар, Тьерри Анри, Патрис Эвра, Рауль Хименес и американская теннисистка Серена Уильямс.