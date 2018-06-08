В Екатеринбурге запустят «Пивную милю» для фанатов

В Екатеринбурге во время чемпионата мира можно будет отправиться в пешеходный тур «Пивная миля».

Программа проста: ходить по пабам и барам, объедаться местной кухней, смотреть футбол и заливаться пивом.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

На стадионе «Екатеринбург Арена» состоятся четыре матча: Египет – Уругвай (15 июня, 17:00 по московскому времени), Франция – Перу (21 июня, 17:00), Япония – Сенегал (24 июня, 20:00) и Мексика – Швеция (27 июня, 19:00).

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