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    В Екатеринбурге запустят «Пивную милю» для фанатов

    В Екатеринбурге во время чемпионата мира можно будет отправиться в пешеходный тур «Пивная миля».

    Программа проста: ходить по пабам и барам, объедаться местной кухней, смотреть футбол и заливаться пивом.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

    На стадионе «Екатеринбург Арена» состоятся четыре матча: ЕгипетУругвай (15 июня, 17:00 по московскому времени), ФранцияПеру (21 июня, 17:00), ЯпонияСенегал (24 июня, 20:00) и МексикаШвеция (27 июня, 19:00).

    Что надо знать о еде на ЧМ-2018: цены, места, блюда

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 12:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 18:26

      такую милю большинство болельщиков одобрят и с радостью пройдут))) это же не по "зеленой миле" идти))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 18:23

      Интересное "новшество".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 8 июня 2018, 14:28

      При том, что у всех участников ЧМ в стране метрическая система исчисления...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 13:02

      И правильно, а то у трезвого человека будет шок от Екатеринбург-Арены. Её авторы точно не одну пивную милю прошли, чтоб такое чудо мысли сотворить! А может и не пивную вовсе, а какую-то другую дорогу)

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 13:03

      в конопляном поле сидели.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 июня 2018, 13:02

      всех перепьём.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 июня 2018, 12:37

      Вот тут мы в грязь лицом не упадем!

      3
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