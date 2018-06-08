В Екатеринбурге запустят «Пивную милю» для фанатов

такую милю большинство болельщиков одобрят и с радостью пройдут))) это же не по "зеленой миле" идти))
В Екатеринбурге во время чемпионата мира можно будет отправиться в пешеходный тур «Пивная миля».
Программа проста: ходить по пабам и барам, объедаться местной кухней, смотреть футбол и заливаться пивом.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.
На стадионе «Екатеринбург Арена» состоятся четыре матча: Египет – Уругвай (15 июня, 17:00 по московскому времени), Франция – Перу (21 июня, 17:00), Япония – Сенегал (24 июня, 20:00) и Мексика – Швеция (27 июня, 19:00).
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