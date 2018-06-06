Кутепов: «Как остановить Салаха? Рамос один способ показал»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился мнением о соперниках национальной команды на групповом этапе чемпионата мира-2018. Футболист рассказал, как можно остановить нападающего Египта Мохамеда Салаха, а также заявил, что в случае необходимости может укусить форварда Уругвая Луиса Суареса.

– В матчах «Спартака» против «Ливерпуля» игра Мохаммеда Салаха вас испугала?

– Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

– Сборная Египта — команда одного игрока?

– Я бы так не сказал. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно.

– Не боитесь укусов Луиса Суареса в матче с Уругваем?

– Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить.

– Скольких футболистов Саудовской Аравии сможете назвать прямо сейчас?

– Ни одного. Но с ними важно будет выкладываться с первой до последней минуты. Такая команда в любой момент может почувствовать расслабленность и наказать. Матч против Италии (1:2) это показал.