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    Кутепов: «Как остановить Салаха? Рамос один способ показал»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился мнением о соперниках национальной команды на групповом этапе чемпионата мира-2018. Футболист рассказал, как можно остановить нападающего Египта Мохамеда Салаха, а также заявил, что в случае необходимости может укусить форварда Уругвая Луиса Суареса.

    – В матчах «Спартака» против «Ливерпуля» игра Мохаммеда Салаха вас испугала?

    – Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

    – Сборная Египта — команда одного игрока?

    – Я бы так не сказал. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно.

    – Не боитесь укусов Луиса Суареса в матче с Уругваем?

    – Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить.

    – Скольких футболистов Саудовской Аравии сможете назвать прямо сейчас?

    – Ни одного. Но с ними важно будет выкладываться с первой до последней минуты. Такая команда в любой момент может почувствовать расслабленность и наказать. Матч против Италии (1:2) это показал.

    Источник: Sport24

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    06.06.2018 18:50
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 7 июня 2018, 01:32

      КАК МОЖНО НЕ ЗНАТЬ ИМЕНА СОПЕРНИКОВ!!?? простите, но эти животные даже не стараются притворится, что им не все равно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 июня 2018, 23:43

      Рамосу обошлось, а тебя дисквалифицируют года на 2-3. И правильно сделают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 22:12

      Против Салаха надо играть жестко ,но не как Рамос.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 22:04

      я этот способ раньше рамоса придумал и не ему кстати рекомендовал, ну да ладно, хоть испанцы читают мои умные комментарии и используют умные идеи:)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 июня 2018, 21:42

      Прострация ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 6 июня 2018, 21:34

      вот лохКутепов, своих соперников нужно знать в лицо, имена тем более. Раньше в СССР каждого соперника разбирали на тренировках

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 6 июня 2018, 21:31

      Зачем этого недоумка взяли в сборную?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 6 июня 2018, 21:16

      Зачем у такого недоумка брать интервью ? Позор да и только ! Впрочем как и на поле !

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 июня 2018, 21:13

      про этого ничего хорошего не смогу сказать,я промолчу лучше... надеюсь при новом тренере он не будет играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 6 июня 2018, 21:12

      Кутепов Лох больше ничего несказано в его википедии

      4
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