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  • Кутепов: «Как остановить Салаха? Рамос один способ показал»

Кутепов: «Как остановить Салаха? Рамос один способ показал»

6 июня 2018, 18:50
35

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился мнением о соперниках национальной команды на групповом этапе чемпионата мира-2018. Футболист рассказал, как можно остановить нападающего Египта Мохамеда Салаха, а также заявил, что в случае необходимости может укусить форварда Уругвая Луиса Суареса.

– В матчах «Спартака» против «Ливерпуля» игра Мохаммеда Салаха вас испугала?

– Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

– Сборная Египта — команда одного игрока?

– Я бы так не сказал. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно.

– Не боитесь укусов Луиса Суареса в матче с Уругваем?

– Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить.

– Скольких футболистов Саудовской Аравии сможете назвать прямо сейчас?

– Ни одного. Но с ними важно будет выкладываться с первой до последней минуты. Такая команда в любой момент может почувствовать расслабленность и наказать. Матч против Италии (1:2) это показал.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Египет Реал Рамос Серхио Суарес Луис Кутепов Илья Салах Мохамед
Комментарии (35)
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NIK32RUS
1528300958
Идиот
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Gerecht165
1528301020
Можно сказать - расписался в собственном бессилии. А вчера, пропуская от турок, ещё и печать поставил.
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acer2003
1528301327
Вот жеж дурилка,не только на поле ничего не может,так и в голове пусто ((((
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OfaZavr
1528302331
глупости сморозил, уж не с вашей игрой и способностями про Салаха и остальных болтать всякую всячину.
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Cupota
1528302473
Желаю Кутепову перестать изображать спортсмена и как можно скорее выйти замуж.
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Полная Канистра
1528302530
пустая болтовня лучше бы вообще молчал
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prezent2017
1528302634
Что позволено РАМОСУ, не позволено Кутепову. Сразу выгонят и дисквалифицируют.
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Gorasul
1528302742
Как такого уровня игрок может вообще попадать в сборную 140 миллионной страны?!!! Пипец конечно у нас уровень футбола...
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mdu86
1528306273
Илюша умом не блещет, тот случай когда лучше жевать, чем говорить...
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ROSTOV SUPER
1528308989
Зачем у такого недоумка брать интервью ? Позор да и только ! Впрочем как и на поле !
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