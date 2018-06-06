Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины

Трансфер полузащитника «Шахтера» Фреда в «Манчестер Юнайтед» обошелся британскому клубу в 60 миллионов евро.

Благодаря этим цифрам, данный трансфер стал самым дорогим в истории украинского футбола. Ранее такой рекорд принадлежал бывшему футболисту донецкого клуба Алексу Тейшейре. Он обошелся китайскому «Цзянсу Сунин» в 50 миллионов евро.

Фред защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей на клубном уровне, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.