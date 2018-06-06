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    Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины

    Трансфер полузащитника «Шахтера» Фреда в «Манчестер Юнайтед» обошелся британскому клубу в 60 миллионов евро.

    Благодаря этим цифрам, данный трансфер стал самым дорогим в истории украинского футбола. Ранее такой рекорд принадлежал бывшему футболисту донецкого клуба Алексу Тейшейре. Он обошелся китайскому «Цзянсу Сунин» в 50 миллионов евро.

    Фред защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей на клубном уровне, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 09:30
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 17 июня 2018, 16:46

      Ребята из Шахтера умеют находить, покупать, показывать во всей красе, а потом выгодно продать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      vavanze 6 июня 2018, 11:36

      За одиннадцать результативных действий. Жирновато

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 11:20

      Здесь главная заслуга тренера команды Фонсеки, который умеет находить хороших игроков.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > zigbert 6 июня 2018, 11:28

      При чем тут Фонсека?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > zigbert 6 июня 2018, 11:49

      Вообщето он при румыне пришел еще

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 июня 2018, 10:31

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июня 2018, 10:07

      Похоже Халк дешёвка, подумал Миллер.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Мары 6 июня 2018, 10:31

      Не, Халк это 40 лимонов чистой прибыли.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 6 июня 2018, 10:35

      А тут целых шестьдесят.
      Миллер расстроен.Обошли на повороте.

      5
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      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Мары 6 июня 2018, 11:03

      Не, не надо путать прибыль со стоимостью. Халка купили за 60, продали за 58 и наварили 40 лимонов чистой прибыли. Фреда продали за 60 лимонов, а скольку лимонов клуб выплатил Фреду в виде з/п, бонусов за 5 лет? За 4 года Халк провел в чемпионатах России 97 матчей, забил в них 56 голов и отдал 36 передач. У Фреда более чем скромно.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 6 июня 2018, 11:42

      Узнай сначала за сколько купили Фреда.За сколько продали надеюсь уже в курсе.Не хитрая арифметика и снова Миллер плачет.

      4
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Степашкин Вова 6 июня 2018, 13:19

      Чтобы считать фантики, надо понимать что такое чистая прибыль, из чего складывается и т.д.

      -1
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Мары 6 июня 2018, 13:27

      Ну, детвора..........с такой арифметикой только на базар помидоры продавать. У бабки купил по 3, но очень маленькие, а продал по 5, ну, очень большие..................2 рубля наварил.

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > borusse 6 июня 2018, 13:28

      В каком классе учишься?

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > ilichkadr 6 июня 2018, 13:41

      Согласен с тобой статистика у него так себе да и выступление на Европейской Арене не оч.. А у Халка и кубки были и ЛЕ была.. Да и цифры лучше да и мощнее сам.. А так Халка купили и продали по одной цене просто купили молодого продали чуть старого а зарплату он полностью отрабатывал.. Так что покупка Халка лучше чем Фреда.. Так как никто толком не заиграл из Шахтера.. Виллиан хорош но в запасе.. Коста с трудом в сборную вызывается.. Тейшейра в Китай поехал.. Так что я б помолча

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 6 июня 2018, 13:55

      А с такой арифметикой как у тебя, надо в Комеди выступать.Местная публика как раз оценит.

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      ilichkadr > Мары 6 июня 2018, 14:12

      Персонально для тебя ликбез по экономике: Чистая прибыль – это итоговая часть дохода, которая осталась после всех вычетов: на налоги, зарплаты, квартиры, машины........ и т.д. и т.п.. Если говорить о Халке или о ком-то другом простым языком, то всё, что на него было потрачено не только возвращено в казну клуба, но и заработано 40 лимонов. Какой клуб может этим похвастаться?
      Фред видимо на раскладушке, купленной с первой з/п в аэропорту спал.........

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 6 июня 2018, 14:58

      Персонально для представителя Комеди Клаб.
      Халка купили за 60
      Фреда за 5.
      По контракту Халк (официально) зарабатывал 4 .
      Фред по контракту (официально) зарабатывал 2,5
      Всё ещё будешь утверждать, что на Фреде заработали меньше чем на Халке ?
      Так что иди в лес со своей экономикой.
      А Миллер всё равно плачет.

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Мары 6 июня 2018, 15:55

      Ох, как тяжело с тобой. Неужели трудно понять, что заработок футболиста это всего лишь часть ЗАТРАТ клуба (покупка, подъемные, аренда жилья, авто и т.д.). Если Фреда купили за 5, то это вовсе не значит, что в него вложили только 5. Речь идет не о заработке футболиста, а о его экономической ценности. Сколько вбухали во Фреда помимо покупки за 5? Не знаешь и я не знаю, но Халк принес дохода на 40 лимонов, а Фред сколько принес?? Важна рентабельность купленного футболиста, а не сиюминутная выгода купи/продай. Вспомни на досуге Кавенаги и всё станет на свои места...........

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 6 июня 2018, 16:44

      В 2013 году Фред перешёл в Шахту.
      В 2012 году Халк перешёл в Зенит
      Мало того, что на его трансфере Шахта заработала 55 млн евро, так ещё на его содержание Шахта потратила минимум на 4 млн. евро меньше чем Зенит.Разжёвываю: Ежегодно, Шахта платила на 1.5 млн меньше Фреду, чем Зенит Халку.Итого: 1,5 * 4 = 6.Фред играл на год в Шахте больше чем Халк в Зените.Итого: 6-2 = 4.Все остальные подъёмные, аренда жилья и авто можно даже не считать, так как это самый минимальная доля среди общих затрат клуба, хотя я бы на счёт этого поспорил.Помнится Миллер хвалился, что таких подъёмных клуб ещё ни разу не предлагал своим легионерам.А аренда жилья и авто на Украине уже не первый год ниже чем у нас в России.Поэтому не заводи речь про экономическую ценность если действительно не знаешь.И Кавенаги в твоём примере даже и близко не стоял.С Кавенаги наш Спартак лоханулся с одной стороны, а с другой стороны просто не знал как использовать сильные стороны этого игрока.Что в принципе не отменяет того, что вложили мы в него больше, чем получили.
      А вот у Шахты это уже не первая такая продажа. Виллиан, Коста, Тейшейра .У Шахты реально лучший менеджмент в Восточной Европе.Стоит это признать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Мары 6 июня 2018, 18:08

      Не будем углубляться в лес и рассуждать у кого лучше менеджмент. И всё таки, какова чистая прибыль случилась Шахте от Фреда? Халк (официально) - 40 лимонов, а Фред - ??? Меня интересует самая малость кто был ************* Халк для Зенита или Фред для Шахты ? Пока разговор глухого со слепым, базарная экономика "купи/продай" здесь не работает. и почему сам прекрасно понимаешь. Чистая прибыль и есть главное мерило эффективности вложенных в игрока денег. К. Маркс, Капитал, Т 3.

      -1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 июня 2018, 10:03

      Да, хорошие деньги!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 июня 2018, 09:59

      Тем кто занимается трансферами в Шахтере надо вручить Нобелевскую премию!!! На продажах бразильцев зарабатывают по 400 %

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 6 июня 2018, 09:56

      как они это делают?

      4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 июня 2018, 09:44

      Но и игрок то отличный

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 6 июня 2018, 09:44

      У Шахтера всегда трансферы супер

      5
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