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  • Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины

Трансфер Фреда в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории Украины

6 июня 2018, 09:30
27

Трансфер полузащитника «Шахтера» Фреда в «Манчестер Юнайтед» обошелся британскому клубу в 60 миллионов евро.

Благодаря этим цифрам, данный трансфер стал самым дорогим в истории украинского футбола. Ранее такой рекорд принадлежал бывшему футболисту донецкого клуба Алексу Тейшейре. Он обошелся китайскому «Цзянсу Сунин» в 50 миллионов евро.

Фред защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей на клубном уровне, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Трансферы Шахтер Манчестер Юнайтед Фред
Комментарии (27)
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Рубик Докоян
1528267438
Трансфер Фреда стал самым дорогим на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, а не только на Украине.
Ответить
омск55
1528267458
У Шахтера всегда трансферы супер
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Михаил Шевченко
1528267468
Но и игрок то отличный
Ответить
talgatnurzhanov2006
1528268160
как они это делают?
Ответить
Dimon013
1528268361
Тем кто занимается трансферами в Шахтере надо вручить Нобелевскую премию!!! На продажах бразильцев зарабатывают по 400 %
Ответить
Almazovich
1528268614
Да, хорошие деньги!
Ответить
Мары
1528268825
Похоже Халк дешёвка, подумал Миллер.
Ответить
zigbert
1528273256
Здесь главная заслуга тренера команды Фонсеки, который умеет находить хороших игроков.
Ответить
vavanze
1528274191
За одиннадцать результативных действий. Жирновато
Ответить
Axidan
1529243199
Ребята из Шахтера умеют находить, покупать, показывать во всей красе, а потом выгодно продать.
Ответить
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