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    Фред перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Шахтера» Фред продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Манкунианцы объявили о достижении договоренности с донецким клубом по трансферу 25-летнего футболиста.

    Ранее СМИ сообщили, что приобретение бразильца обойдется «красным дьяволам» в 60 миллионов евро, а зарплата хавбека составит 5 миллионов в год.

    Фред защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей на клубном уровне, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.06.2018 18:18
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:54

      Игрок хороший не зря взяли.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 июня 2018, 21:45

      Моур уже столько бабла вбухал в трансферы МЮ, а результата всё нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 июня 2018, 18:27

      Будем посмотреть, что за Фред такой. Побед, Феде и МЮ!

      1
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