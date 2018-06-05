Фред перешел из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Шахтера» Фред продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы объявили о достижении договоренности с донецким клубом по трансферу 25-летнего футболиста.

Ранее СМИ сообщили, что приобретение бразильца обойдется «красным дьяволам» в 60 миллионов евро, а зарплата хавбека составит 5 миллионов в год.

Фред защищал цвета «Шахтера» с 2013 года. В сезоне-2017/18 он провел 37 матчей на клубном уровне, записав на свой счет четыре гола и семь результативных передач.