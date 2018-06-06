«Тоттенхэм» планирует провести переговоры с «МЮ» по трансферу Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в трансферные цели «Тоттенхэма». В ближайшее время представители «шпор» планируют провести переговоры с манкунианцами о переходе 22-летнего игрока сборной Франции.

На этот трансфер «Тоттенхэм» готов потратить значительную часть из запланированного бюджета клуба, который обозначен на отметке в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» три года назад. Тогда за него было выплачено 38 миллионов евро. Позже, за счет бонусов, сумма увеличилась до 58 миллионов.