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    «Тоттенхэм» планирует провести переговоры с «МЮ» по трансферу Марсьяля

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в трансферные цели «Тоттенхэма». В ближайшее время представители «шпор» планируют провести переговоры с манкунианцами о переходе 22-летнего игрока сборной Франции.

    На этот трансфер «Тоттенхэм» готов потратить значительную часть из запланированного бюджета клуба, который обозначен на отметке в 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» три года назад. Тогда за него было выплачено 38 миллионов евро. Позже, за счет бонусов, сумма увеличилась до 58 миллионов.

    Источник: Daily Mail

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    06.06.2018 09:05
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