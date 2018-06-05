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    РФС может отозвать лицензию у «Амкара», если до 8 июня клуб не предоставит финансовые гарантии

    Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что крайний срок, до которого «Амкар» должен предоставить финансовые гарантии для участия в РФПЛ, – 8 июня. Если этого не произойдет, комиссия и апелляционный комитет рассмотрят вопрос об отзыве лицензии у пермяков.

    – Правда, что до 8 июня «Амкар» должен предоставить РФС финансовые гарантии?

    – Да, это так.

    – В противном случае, лицензия у «Амкара» будет отозвана?

    – Это уже будет решать комиссия и апелляционный комитет.

    – Если у «Амкара» отзовут лицензию, его заменит «Анжи»?

    – Это уже вопрос не ко мне. Думаю, до 8 июня ситуация прояснится. Время у «Амкара» еще есть. Посмотрим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 15:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +64

      Gory I 7 июня 2018, 10:33

      Продали бы Зайцева с Идову (после последних обновлений 1,2 и 1,5 млн. евро соответственно) и можно дальше спокойно сезончик откатать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 6 июня 2018, 17:18

      Похоже, ждет судьба Тосно.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:56

      Похоже что эти финансовые гарантии у Амкара отсутствуют.

      1
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      Рейтинг: +36

      shaden 5 июня 2018, 17:20

      надеюсь лицензия будет отозвана, но и вместо Анжи другой клуб

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 июня 2018, 16:59

      Ужесточать надо регламент получения акредитации клубами

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 июня 2018, 16:07

      Ё - маё ,ну как же так

      0
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 5 июня 2018, 15:33

      Этого стоило ожидать!!!но надеемся на лучшее

      3
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