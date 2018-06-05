РФС может отозвать лицензию у «Амкара», если до 8 июня клуб не предоставит финансовые гарантии

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что крайний срок, до которого «Амкар» должен предоставить финансовые гарантии для участия в РФПЛ, – 8 июня. Если этого не произойдет, комиссия и апелляционный комитет рассмотрят вопрос об отзыве лицензии у пермяков.
– Правда, что до 8 июня «Амкар» должен предоставить РФС финансовые гарантии?
– Да, это так.
– В противном случае, лицензия у «Амкара» будет отозвана?
– Это уже будет решать комиссия и апелляционный комитет.
– Если у «Амкара» отзовут лицензию, его заменит «Анжи»?
– Это уже вопрос не ко мне. Думаю, до 8 июня ситуация прояснится. Время у «Амкара» еще есть. Посмотрим.
Источник: «Спорт-Экспресс»