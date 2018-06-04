Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Тосно» Карницкий: «Никто не верил, что во время ЧМ-2018 в России исчезнет целый футбольный клуб!»

    Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий считает, что только в России обладатель Кубка страны может исчезнуть в конце сезона.

    – Новости о «Тосно» черпаю из интернета. Клуб, скорее всего, вряд ли продолжит существование. По крайней мере, в том виде, который есть сейчас, вряд ли сохранится. Сижу и жду новостей. Хорошо начинали сезон в «Тосно», но так его завершили... Катастрофа! Так нельзя поступать с клубом. Губернатор лично обещал повлиять на ситуацию. В итоге ничего от него не дождались.

    – Вам что-то руководство говорит в клубе?

    – Нет. Сидим, ждем. У меня вообще уже закончился контракт. Я никаким образом не имею отношения к «Тосно».

    – А долги клуба перед вами остались?

    – Да, имеются. Долг большой. Это единственное, что будет меня связывать с этой командой.

    – В этом году в России пройдет чемпионат мира. Тем удивительнее происходящее.

    – Ну да. Когда начались проблемы, мы рассчитывали, что из-за мундиаля как раз проблемы и решатся. Никто не рассчитывал на то, что во время чемпионата мира в стране-хозяйке исчезнет целый футбольный клуб! Еще мы и Кубок России выиграли. Это какая-то абсурдная и смешная история.

    – Такая ситуация возможна в Белоруссии?

    – Если «Крумкачы» выиграли бы Кубок, то можно было бы провести параллели. Не знаю, вообще странная ситуация. В России, видите, такая ситуация произошла. Где еще такое могло бы быть – понятия не имею. Но пока такое произошло только в России.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2018 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 4 июня 2018, 21:28

      Руководство безответственное. Нельзя так с людьми поступать, прежде всего руководство клуба несет ответственность перед людьми! Зачем вообще тогда было создавать такое детище... Команда билась в ПФЛ за выход в ФНЛ, потом билась в ФНЛ за выход РПФЛ. Жалкое и мерзкое руководство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 19:58

      Украли деньги у бабушек и прокутили в одну ночь. Стыдно должно быть батенька...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 июня 2018, 11:11

      Скорее удивляет что этот мыльный пузырь дотянул до ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2018, 09:43

      Нытик! Подумай, может ты такой никчёмный футболист, раз никому не нужен!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июня 2018, 09:37

      согласен странно, а что ЧМ какие то дает финансовые гарантии клубам?
      Если по честнаку, то вообще не понятно изначально Тосно не висел ни на каких бюджетах и губернаторах, был владелец клуба. В ФНЛ серьёзно играли, вышли в РПЛ, область начала помогать, стадион там, может и еще что то.
      Опять же продавали игроков и вот как можно было всего за один сезон утопить клуб в долгах? Как он до этого тогда выживал?
      Вот это вызывает вопросы, чем зачем то за уши притянутый сюда ЧМ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11