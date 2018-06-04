Полузащитник «Тосно» Карницкий: «Никто не верил, что во время ЧМ-2018 в России исчезнет целый футбольный клуб!»

Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий считает, что только в России обладатель Кубка страны может исчезнуть в конце сезона.

– Новости о «Тосно» черпаю из интернета. Клуб, скорее всего, вряд ли продолжит существование. По крайней мере, в том виде, который есть сейчас, вряд ли сохранится. Сижу и жду новостей. Хорошо начинали сезон в «Тосно», но так его завершили... Катастрофа! Так нельзя поступать с клубом. Губернатор лично обещал повлиять на ситуацию. В итоге ничего от него не дождались.

– Вам что-то руководство говорит в клубе?

– Нет. Сидим, ждем. У меня вообще уже закончился контракт. Я никаким образом не имею отношения к «Тосно».

– А долги клуба перед вами остались?

– Да, имеются. Долг большой. Это единственное, что будет меня связывать с этой командой.

– В этом году в России пройдет чемпионат мира. Тем удивительнее происходящее.

– Ну да. Когда начались проблемы, мы рассчитывали, что из-за мундиаля как раз проблемы и решатся. Никто не рассчитывал на то, что во время чемпионата мира в стране-хозяйке исчезнет целый футбольный клуб! Еще мы и Кубок России выиграли. Это какая-то абсурдная и смешная история.

– Такая ситуация возможна в Белоруссии?

– Если «Крумкачы» выиграли бы Кубок, то можно было бы провести параллели. Не знаю, вообще странная ситуация. В России, видите, такая ситуация произошла. Где еще такое могло бы быть – понятия не имею. Но пока такое произошло только в России.