38-летний Кэйхилл – в заявке сборной Австралии на ЧМ-2018

Главный сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил заявку команды на чемпионат мира-2018. В список игроков попал 38-летний Тим Кэйхилл, для которого этот ЧМ станет четвертым за карьеру.
Вратари: Мэтью Райан («Брайтон»), Даниэль Вукович («Генк»), Брэдли Джонс («Фейеноорд»).
Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Милош Дегенек («Йокогама»), Мэттью Юрман («Сувон»), Джеймс Мередит («Миллуолл»), Джош Рисдон («Уэстерн Сидней»), Трент Сэйнсбари («Грассхоппер»);
Полузащитники: Майл Единак («Астон Вилла»), Джексон Ирвайн («Халл Сити»), Робби Круз («Бохум»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллиган («Аль-Ахли»), Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Том Рогич («Селтик»).
Нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл»), Томи Юрич («Люцерн»), Мэтью Леки («Герта»), Эндрю Наббаут («Урава»), Димитри Петратос («Ньюкасл Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Хиберниан»).
На ЧМ-2018 сборная Австралии сыграет с командами Франции, Перу и Дании.