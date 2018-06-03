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    38-летний Кэйхилл – в заявке сборной Австралии на ЧМ-2018

    Главный сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил заявку команды на чемпионат мира-2018. В список игроков попал 38-летний Тим Кэйхилл, для которого этот ЧМ станет четвертым за карьеру.

    Вратари: Мэтью Райан («Брайтон»), Даниэль Вукович («Генк»), Брэдли Джонс («Фейеноорд»).

    Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Милош Дегенек («Йокогама»), Мэттью Юрман («Сувон»), Джеймс Мередит («Миллуолл»), Джош Рисдон («Уэстерн Сидней»), Трент Сэйнсбари («Грассхоппер»);

    Полузащитники: Майл Единак («Астон Вилла»), Джексон Ирвайн («Халл Сити»), Робби Круз («Бохум»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллиган («Аль-Ахли»), Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Том Рогич («Селтик»).

    Нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл»), Томи Юрич («Люцерн»), Мэтью Леки («Герта»), Эндрю Наббаут («Урава»), Димитри Петратос («Ньюкасл Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Хиберниан»).

    На ЧМ-2018 сборная Австралии сыграет с командами Франции, Перу и Дании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 01:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      salexeich 3 июня 2018, 14:11

      Наш Сергей Игнашевич на полгода старше Кэйхилла. Рекорд за нами!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 3 июня 2018, 08:32

      Вот, а у нас в паспорт братьям и Игнату постоянно все заглядывают...

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 июня 2018, 01:48

      удивили у нас тоже есть такой

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