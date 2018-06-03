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  • Габулов: «Денисов? Подчиняться тренеру – наша прямая обязанность»

Габулов: «Денисов? Подчиняться тренеру – наша прямая обязанность»

3 июня 2018, 01:07
20

Бывший вратарь «Анжи» и «Динамо» Владимир Габулов рассказал о конфликтах Игоря Денисова с экс-нападающим махачкалинцев Самуэлем Это'О и главным тренером Станиславом Черчесовым.

– Вы видели оба конфликта Денисова в раздевалках – и в «Анжи» с Это′О и другими легионерами, и в «Динамо» с Черчесовым. Какими подробностями их дополните?

– Видел. Скажу лишь: все мы футболисты, все находимся в командах в равных условиях. Наша прямая обязанность – подчиняться тренеру и выполнять его задания.

– Действительно ли была фраза «Здесь только русских меняют?» после матча «Анжи» с «Крыльями Советов», когда при счете 1:1 вместо Денисова выпустили Ионова в концовке?

– Скажу так. Я прилагал максимум усилий, чтобы конфликта не произошло. Видел, что назревает что-то нехорошее, и не хотел этого допустить. Потому что понимал, куда это может развернуться, – что в итоге, увы, и случилось. Команда была очень интернациональной, и поднятие подобного вопроса могло стать бомбой, которая ее взорвет.

– У Денисова об Это′О остались негативные воспоминания. И охранники с ним ходили, и бутсы ему чистили, и собственные установки он команде давал.

– Абсолютно спокойно к этому относился. Все люди разные. Мне охранники были не нужны – ну и ладно. А бутсы в «Анжи», по-моему, мыли всем. И в «Динамо» тоже. Практически во всех командах премьер-лиги это практикуется. Даже в «Арсенале» так было

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Габулов Владимир Это'О Самуэль Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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kepим
1527981953
Ты хоmь оmсосаmь можешь у mренера , не все же как mы
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ASG
1527983546
тренера нужно слушать, ТРЕНЕРА, а не вонючего физрука, уже и акинфеев намекал на тренера в интервью, такое чувство, что игроки не понимают этого усатого лоха
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омск55
1527989697
Подлиза Габулов
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Varzob
1527999131
Конечно габул будет своего земляка защищать. Он в заявке, а Гилерьме Лодыгин вне
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Полная Канистра
1528002859
да ты вообще подлиза ещё та и посторонний пассажир в команде
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Рубик Докоян
1528004987
А если бы поменять местами, тренер Денисов, а Черчесов игрок, чтобы тогда говорил Габулов ?... Нет своего мнения, видения игры на поле потому и идёте как стадо баранов ведомое чабаном.
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Garrincha58
1528006676
кто лижет того и берут в команду хотя бы третьим
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Viper for CSKA
1528010213
В армии что ли? Беспрекословное подчинение командиру. Да даже в армии нужно думать головой перед тем как исполнять тупоголовые приказы командиров. Хотя с Габуловым и так всё ясно. Он взят пастухом, чтобы поддакивал. Верный знак того, что авторитета в раздевалке у Черчесова ноль.
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ilichkadr
1528011250
Похоже на махровый неуставняк. Дедушка Это'О решил покомандовать. Надо было ему начистить не бутсы, а рожу.
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OfaZavr
1528014699
конечно что же еще он может сказать если чечес в сборную зовет с поводом и без повода.
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