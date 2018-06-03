Габулов: «Денисов? Подчиняться тренеру – наша прямая обязанность»

Бывший вратарь «Анжи» и «Динамо» Владимир Габулов рассказал о конфликтах Игоря Денисова с экс-нападающим махачкалинцев Самуэлем Это'О и главным тренером Станиславом Черчесовым.

– Вы видели оба конфликта Денисова в раздевалках – и в «Анжи» с Это′О и другими легионерами, и в «Динамо» с Черчесовым. Какими подробностями их дополните?

– Видел. Скажу лишь: все мы футболисты, все находимся в командах в равных условиях. Наша прямая обязанность – подчиняться тренеру и выполнять его задания.

– Действительно ли была фраза «Здесь только русских меняют?» после матча «Анжи» с «Крыльями Советов», когда при счете 1:1 вместо Денисова выпустили Ионова в концовке?

– Скажу так. Я прилагал максимум усилий, чтобы конфликта не произошло. Видел, что назревает что-то нехорошее, и не хотел этого допустить. Потому что понимал, куда это может развернуться, – что в итоге, увы, и случилось. Команда была очень интернациональной, и поднятие подобного вопроса могло стать бомбой, которая ее взорвет.

– У Денисова об Это′О остались негативные воспоминания. И охранники с ним ходили, и бутсы ему чистили, и собственные установки он команде давал.

– Абсолютно спокойно к этому относился. Все люди разные. Мне охранники были не нужны – ну и ладно. А бутсы в «Анжи», по-моему, мыли всем. И в «Динамо» тоже. Практически во всех командах премьер-лиги это практикуется. Даже в «Арсенале» так было