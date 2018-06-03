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    Габулов: «Денисов? Подчиняться тренеру – наша прямая обязанность»

    Бывший вратарь «Анжи» и «Динамо» Владимир Габулов рассказал о конфликтах Игоря Денисова с экс-нападающим махачкалинцев Самуэлем Это'О и главным тренером Станиславом Черчесовым.

    – Вы видели оба конфликта Денисова в раздевалках – и в «Анжи» с Это′О и другими легионерами, и в «Динамо» с Черчесовым. Какими подробностями их дополните?

    – Видел. Скажу лишь: все мы футболисты, все находимся в командах в равных условиях. Наша прямая обязанность – подчиняться тренеру и выполнять его задания.

    – Действительно ли была фраза «Здесь только русских меняют?» после матча «Анжи» с «Крыльями Советов», когда при счете 1:1 вместо Денисова выпустили Ионова в концовке?

    – Скажу так. Я прилагал максимум усилий, чтобы конфликта не произошло. Видел, что назревает что-то нехорошее, и не хотел этого допустить. Потому что понимал, куда это может развернуться, – что в итоге, увы, и случилось. Команда была очень интернациональной, и поднятие подобного вопроса могло стать бомбой, которая ее взорвет.

    – У Денисова об Это′О остались негативные воспоминания. И охранники с ним ходили, и бутсы ему чистили, и собственные установки он команде давал.

    – Абсолютно спокойно к этому относился. Все люди разные. Мне охранники были не нужны – ну и ладно. А бутсы в «Анжи», по-моему, мыли всем. И в «Динамо» тоже. Практически во всех командах премьер-лиги это практикуется. Даже в «Арсенале» так было

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2018 01:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 3 июня 2018, 13:42

      вот почему Габулов - "топ вратарь" и в сборной хоть и в запасе, но присутствует

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 11:31

      конечно что же еще он может сказать если чечес в сборную зовет с поводом и без повода.

      3
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 3 июня 2018, 10:34

      Похоже на махровый неуставняк. Дедушка Это'О решил покомандовать. Надо было ему начистить не бутсы, а рожу.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 июня 2018, 10:16

      В армии что ли? Беспрекословное подчинение командиру. Да даже в армии нужно думать головой перед тем как исполнять тупоголовые приказы командиров. Хотя с Габуловым и так всё ясно. Он взят пастухом, чтобы поддакивал. Верный знак того, что авторитета в раздевалке у Черчесова ноль.

      2
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      ...
      Рейтинг: +41

      ioska > Viper for CSKA 3 июня 2018, 10:28

      В армии приказы исполняются без прикословна, после исполнение можешь обжаловать. Денисов полное дно и за него Зенит упустил чемпионства в том году. Только такое же дно его может понять.

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > ioska 3 июня 2018, 10:35

      На строгость командира не жалуются, так в порядке справки.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2018, 09:17

      кто лижет того и берут в команду хотя бы третьим

      1
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 3 июня 2018, 09:08

      балласт заговорил

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 08:49

      А если бы поменять местами, тренер Денисов, а Черчесов игрок, чтобы тогда говорил Габулов ?... Нет своего мнения, видения игры на поле потому и идёте как стадо баранов ведомое чабаном.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 июня 2018, 08:18

      ...еще один "лизун"...

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 3 июня 2018, 08:14

      Прогиб засчитан...)))

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 08:14

      да ты вообще подлиза ещё та и посторонний пассажир в команде

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