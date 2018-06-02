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    Быстров: «Перед футболистами «Тосно» остаются большие долги. Ситуация печальная»

    Бывший полузащитник «Тосно» Владимир Быстров рассказал о долгах со стороны Ленинградского клуба. Клуб из-за финансовых проблем не прошел лицензирование ФНЛ.

    – С вами руководство рассчиталось?

    – Нет, конечно. Долги перед всей командой остаются, причем некоторые ребята не получили обещанные бонусы еще с ФНЛ. Все очень печально.

    – Впервые о финансовых трудностях в клубе заговорили в январе. История так и тянется?

    – Да. Зимой были предпосылки к решению проблемы, клуб, как нам говорили, не собирался закрываться. В общем, на словах нас поддерживали и постоянно что-то обещали.

    – Хорошо, но хоть какие-то деньги вам выплатили?

    – Да какая разница, какие-никакие?! Еще раз повторю: перед футболистами и работниками клуба большие долги. О причинах надо спрашивать у руководства. Ситуация действительно печальная – у «Тосно» нет ни базы, ни других объектов инфраструктуры, которые могли бы спасти ситуацию.

    Ранее футболисты «Тосно» написали письмо президенту России Владимиру Путину.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.06.2018 20:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 июня 2018, 21:23

      Пусть игроки Тосно подают на РФС в суд и взыскивают с РФС все задолженности.
      Ведь это РФС виновно в том, что владельцы Тосно залезло в долги и не выплачивает игрокам своевременно зарплату и премиальные!
      Как только появляются долги, то РФС должна оперативно вмешаться и призвать должников к ответу.
      А если в РФС выдали лицензию Тосно на выступление в РФПЛ и закрыли на нарушения глаза, то РФС должен отвечать РУБЛЁМ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей!!!
      РФС надо призвать к ответу!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 июня 2018, 20:18

      Не умеете зарабатывать - долой с пляжа. Выживают - сильные.

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