Быстров: «Перед футболистами «Тосно» остаются большие долги. Ситуация печальная»

Пусть игроки Тосно подают на РФС в суд и взыскивают с РФС все задолженности.
Ведь это РФС виновно в том, что владельцы Тосно залезло в долги и не выплачивает игрокам своевременно зарплату и премиальные!
Как только появляются долги, то РФС должна оперативно вмешаться и призвать должников к ответу.
А если в РФС выдали лицензию Тосно на выступление в РФПЛ и закрыли на нарушения глаза, то РФС должен отвечать РУБЛЁМ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей!!!
РФС надо призвать к ответу!
Бывший полузащитник «Тосно» Владимир Быстров рассказал о долгах со стороны Ленинградского клуба. Клуб из-за финансовых проблем не прошел лицензирование ФНЛ.
– С вами руководство рассчиталось?
– Нет, конечно. Долги перед всей командой остаются, причем некоторые ребята не получили обещанные бонусы еще с ФНЛ. Все очень печально.
– Впервые о финансовых трудностях в клубе заговорили в январе. История так и тянется?
– Да. Зимой были предпосылки к решению проблемы, клуб, как нам говорили, не собирался закрываться. В общем, на словах нас поддерживали и постоянно что-то обещали.
– Хорошо, но хоть какие-то деньги вам выплатили?
– Да какая разница, какие-никакие?! Еще раз повторю: перед футболистами и работниками клуба большие долги. О причинах надо спрашивать у руководства. Ситуация действительно печальная – у «Тосно» нет ни базы, ни других объектов инфраструктуры, которые могли бы спасти ситуацию.
Ранее футболисты «Тосно» написали письмо президенту России Владимиру Путину.