Быстров: «Перед футболистами «Тосно» остаются большие долги. Ситуация печальная»

Бывший полузащитник «Тосно» Владимир Быстров рассказал о долгах со стороны Ленинградского клуба. Клуб из-за финансовых проблем не прошел лицензирование ФНЛ.

– С вами руководство рассчиталось?

– Нет, конечно. Долги перед всей командой остаются, причем некоторые ребята не получили обещанные бонусы еще с ФНЛ. Все очень печально.

– Впервые о финансовых трудностях в клубе заговорили в январе. История так и тянется?

– Да. Зимой были предпосылки к решению проблемы, клуб, как нам говорили, не собирался закрываться. В общем, на словах нас поддерживали и постоянно что-то обещали.

– Хорошо, но хоть какие-то деньги вам выплатили?

– Да какая разница, какие-никакие?! Еще раз повторю: перед футболистами и работниками клуба большие долги. О причинах надо спрашивать у руководства. Ситуация действительно печальная – у «Тосно» нет ни базы, ни других объектов инфраструктуры, которые могли бы спасти ситуацию.

Ранее футболисты «Тосно» написали письмо президенту России Владимиру Путину.