Лидеры «Барселоны» попросили Бартомеу вернуть Алькантару в команду

Полузащитник «Баварии» Тиаго Альканатара, вероятно, покинет мюнхенцев этим летом. Клуб готов продать испанца, поскольку он не входит в планы нового главного тренера Нико Ковача. При этом некоторые лидеры «Барселоны», за которую футболист выступал до переезда в Бундеслигу, хотят его возвращения.

Несколько наиболее важных игроков каталонцев попросили президента Жозепа Бартомеу не пропустить этот момент. Они считают, что Алькантара будет идеальным, вернувшись после пяти сезонов в «Баварии», повзрослев, поиграв в другой лиге и улучшив различные аспекты своей игры, особенно в обороне.

Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в июле 2013 года за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.