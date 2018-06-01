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    Лидеры «Барселоны» попросили Бартомеу вернуть Алькантару в команду

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Альканатара, вероятно, покинет мюнхенцев этим летом. Клуб готов продать испанца, поскольку он не входит в планы нового главного тренера Нико Ковача. При этом некоторые лидеры «Барселоны», за которую футболист выступал до переезда в Бундеслигу, хотят его возвращения.

    Несколько наиболее важных игроков каталонцев попросили президента Жозепа Бартомеу не пропустить этот момент. Они считают, что Алькантара будет идеальным, вернувшись после пяти сезонов в «Баварии», повзрослев, поиграв в другой лиге и улучшив различные аспекты своей игры, особенно в обороне.

    Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в июле 2013 года за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    01.06.2018 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 1 июня 2018, 16:46

      Лучше Модрича купить! Идеально подходит под стиль Барсы!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 июня 2018, 15:54

      Игрок не криативный, зазнаестый и обидчивый. Он не уровень Барсы. Эта информация фэйк.

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