Видаль: «Уход из «Баварии»? Посмотрим»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль ответил на вопрос о возможном уходе из мюнхенского клуба.

«У меня еще год по контракту с «Баварией». Я спокоен, я знаю, как много стою, и я знаю, как играть в важных матчах. По этим причинам поступает так много предложений, когда открывается трансферное окно. Но на этот раз я собираюсь проще относиться ко всему.

Мой агент займется трансферными вопросами, а я – восстановлением. Потом посмотрим, сменится ли команда. Моя первая мысль – я останусь в «Баварии» на 100 процентов.

Если я поменяю клуб, то это будет к лучшему. Я буду выступать в Лиге чемпионов, бороться за титулы, за важные трофеи. Посмотрим», – цитирует Видаля La Prensa Actual.

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