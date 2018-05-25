Артуро Видаль хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может вернуться в Италию после завершения своего действующего контракта с немецким клубом. Он закончится летом 2019 года.

31-летний чилиец ранее выступал в составе «Ювентуса». Футболист уже рассказал о данной цели своему агенту Фернандо Феличевичу, который должен проработать эту возможность.

Ранее сообщалось об интересе к Видалю со стороны «Наполи», который на днях возглавил Карло Анчелотти, знакомый с чилийцем по совместной работе в мюнхенском клубе.