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    Артуро Видаль хочет вернуться в «Ювентус»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может вернуться в Италию после завершения своего действующего контракта с немецким клубом. Он закончится летом 2019 года.

    31-летний чилиец ранее выступал в составе «Ювентуса». Футболист уже рассказал о данной цели своему агенту Фернандо Феличевичу, который должен проработать эту возможность.

    Ранее сообщалось об интересе к Видалю со стороны «Наполи», который на днях возглавил Карло Анчелотти, знакомый с чилийцем по совместной работе в мюнхенском клубе.

    Источник: Calciomercato

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    25.05.2018 09:30
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 16:47

      Скорей всего Анчелотти уломает его.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 мая 2018, 11:17

      уже на пенсию пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 мая 2018, 09:58

      тебя в Юве не примут обратно, вспомни свои слова...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Dizayner 25 мая 2018, 09:59

      Да ладно слова, его поведение, его побег за сладким немецким куличем, его 32 в следующем году. Возвращаться вредно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > ItalianFootball 25 мая 2018, 10:00

      ну я припомнил только самую малость))) а так-то да, он тут нафиг не нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 09:55

      Папа Карло может замутить реорганизацию и оптимизацию команды, а в смутное время перемен возможно всякое...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 мая 2018, 09:42

      Странно, а вчера в аэропорту Неаполя был замечен.

      2
      Ответить
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