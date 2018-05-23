Анчелотти хочет видеть в «Наполи» Видаля

В ближайшее время может произойти официальное назначение на пост главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport.

В ходе переговоров с руководством неаполитанского клуба итальянский специалист выдвинул требование, согласно которому одной из первых покупок клуба должен стать полузащитник «Баварии» Артуро Видаль. Анечлотти работал с ним в бытность тренером немецкого клуба.

В сезоне-2017/18 31-летний чилиец провел 35 матчей, забил в них шесть голов и отдав две результативные передачи. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.