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    Анчелотти хочет видеть в «Наполи» Видаля

    В ближайшее время может произойти официальное назначение на пост главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport.

    В ходе переговоров с руководством неаполитанского клуба итальянский специалист выдвинул требование, согласно которому одной из первых покупок клуба должен стать полузащитник «Баварии» Артуро Видаль. Анечлотти работал с ним в бытность тренером немецкого клуба.

    В сезоне-2017/18 31-летний чилиец провел 35 матчей, забил в них шесть голов и отдав две результативные передачи. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 10:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:52

      Не торопись Карло и подпиши сначала свой контракт с Наполи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 23 мая 2018, 13:07

      Хотеть не вредно.хотя вполне реальный трансфер

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 мая 2018, 10:08

      еще не возглавил а уже хочет)

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