Фалькао: «Интерес «Милана»? Для меня честь, что такой клуб следит за мной»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал слухи о возможном переходе в «Милан».
«Я слышал и читал об интересе «Милана». Для меня честь, что такой клуб следит за мной.
Я слежу за итальянским футболом и знаю, что «Милан» – второй клуб в мире по количеству выигранных титулов Лиги чемпионов. Но сейчас у меня контракт с «Монако», и я сконцентрирован на клубе и сборной.
Но мне нравится Италия и итальянский футбол», – сказал Фалькао.
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Источник: Football Italia