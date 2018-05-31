Фалькао: «Интерес «Милана»? Для меня честь, что такой клуб следит за мной»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал слухи о возможном переходе в «Милан».

«Я слышал и читал об интересе «Милана». Для меня честь, что такой клуб следит за мной.

Я слежу за итальянским футболом и знаю, что «Милан» – второй клуб в мире по количеству выигранных титулов Лиги чемпионов. Но сейчас у меня контракт с «Монако», и я сконцентрирован на клубе и сборной.

Но мне нравится Италия и итальянский футбол», – сказал Фалькао.

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