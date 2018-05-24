Фалькао приговорили в Испании к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в 9 миллионов

Суд Испании признал нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, который ранее выступал в составе «Атлетико» с 2011 по 2013 годы, виновным в уклонении от уплаты налогов.

Его приговорили к 16 месяцам тюрьмы, а также к выплате штрафа в размере 9 миллионов евро. В Испании согласно местному законодательству, при отсутствии до этого судимости такое наказание не влечет за собой тюремного заключения.

Ранее стало известно, что Фалькао обвиняется в укрытии налогов на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.