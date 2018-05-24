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    Фалькао приговорили в Испании к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в 9 миллионов

    Суд Испании признал нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, который ранее выступал в составе «Атлетико» с 2011 по 2013 годы, виновным в уклонении от уплаты налогов.

    Его приговорили к 16 месяцам тюрьмы, а также к выплате штрафа в размере 9 миллионов евро. В Испании согласно местному законодательству, при отсутствии до этого судимости такое наказание не влечет за собой тюремного заключения.

    Ранее стало известно, что Фалькао обвиняется в укрытии налогов на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.

    Источник: Marca

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    24.05.2018 10:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +23534

      Мары 28 мая 2018, 11:32

      Теперь Фалькао к Валере точно не поедет.Будет занят.

      -1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 14:07

      Найдет ли он эту сумму? Не намекает ли источник на посильный вклад от участников "бомбардира"для помощи Фалькао?

      4
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      ...
      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне > zigbert 24 мая 2018, 15:11

      Плашку с донатом щас повесят на главной странице)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 мая 2018, 13:41

      всё денег мало надо скрывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 мая 2018, 13:40

      он, возможно, и не был в курсе) Когда крутятся такие деньги - ими, как правило, занимаются специально обученные люди, которые "подскажут" как сделать лучше (лучше - для себя, конечно же). Это все жадность, итак получают баснословные деньги, так еще и хотят себе побольше урвать сверх положенного

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 24 мая 2018, 12:48

      Хоть бы одного посадили, чтобы другим не повадно было))) только громкие заголовки!!! Тюремный срок!!! Всё равно всех отмажут

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 24 мая 2018, 12:16

      А почему нельзя просто из зп налог вычитать, как это делают у нас. И никаких проблем не будет.

      2
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      Рейтинг: +352

      mauxa > acor94 24 мая 2018, 12:49

      Потому что зп падает на счета где-нибудь на Багамах...

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 24 мая 2018, 11:57

      потому-что там закон действует

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Borz1 24 мая 2018, 12:52

      ничего там не действует.. это показуха нового правительства... Посмотрите кто под судом... Игроки Реала, Барселоны и Атлетико, трёх ведущих клубов Испании... Вы хотите сказать такого нет в других клубах или раньше всего этого не было? просто на уровне команд которые не так раскручены, как эта троица, это всё не так заметно и не так будет предано огласке...

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 24 мая 2018, 11:52

      Нифига себе налоги

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      Рейтинг: +392

      A-Den 24 мая 2018, 11:34

      огромная сумма для кого угодно

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 мая 2018, 11:17

      Очевидно, что взыскание налоговых и штрафных выплат, становится хорошим подспорьем для испанской экономики!...))
      Даёшь футбол в Испании, даёшь богатых и неисполнительных налогоплательщиков!!!!))

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