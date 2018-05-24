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  • Фалькао приговорили в Испании к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в 9 миллионов

Фалькао приговорили в Испании к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в 9 миллионов

24 мая 2018, 10:05
17

Суд Испании признал нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, который ранее выступал в составе «Атлетико» с 2011 по 2013 годы, виновным в уклонении от уплаты налогов.

Его приговорили к 16 месяцам тюрьмы, а также к выплате штрафа в размере 9 миллионов евро. В Испании согласно местному законодательству, при отсутствии до этого судимости такое наказание не влечет за собой тюремного заключения.

Ранее стало известно, что Фалькао обвиняется в укрытии налогов на сумму 822609 евро в 2012 году и 4839253 евро в 2013 году.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Атлетико Монако Фалькао Радамель
Комментарии (17)
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bset
1527146125
Он теперь не только к нам не поедет, он еще и в Испанию не поедет епт.
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piligrim1986
1527148743
ну уж если месси врюхался))))) а еще говорят, что только у нас жулье)))))
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krg-kz
1527149724
Почему именно в Испании всякая ересь с налогами происходит?
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insider_retro
1527149849
Очевидно, что взыскание налоговых и штрафных выплат, становится хорошим подспорьем для испанской экономики!...)) Даёшь футбол в Испании, даёшь богатых и неисполнительных налогоплательщиков!!!!))
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acor94
1527153418
А почему нельзя просто из зп налог вычитать, как это делают у нас. И никаких проблем не будет.
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Ricco76""
1527155332
Хоть бы одного посадили, чтобы другим не повадно было))) только громкие заголовки!!! Тюремный срок!!! Всё равно всех отмажут
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Petrak86
1527158426
он, возможно, и не был в курсе) Когда крутятся такие деньги - ими, как правило, занимаются специально обученные люди, которые "подскажут" как сделать лучше (лучше - для себя, конечно же). Это все жадность, итак получают баснословные деньги, так еще и хотят себе побольше урвать сверх положенного
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СОКОЛ САРАТОВ
1527158483
всё денег мало надо скрывать
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zigbert
1527160020
Найдет ли он эту сумму? Не намекает ли источник на посильный вклад от участников "бомбардира"для помощи Фалькао?
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Мары
1527496364
Теперь Фалькао к Валере точно не поедет.Будет занят.
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