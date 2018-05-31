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  • Видич: «Если «Спартак» предложит работу тренера – с радостью соглашусь»

Видич: «Если «Спартак» предложит работу тренера – с радостью соглашусь»

31 мая 2018, 18:42
7

Бывший защитник «Спартака» Неманья Видич прокомментировал перспективу возвращения в московский клуб.

Пока учусь на лицензию Pro, летом закончу, стараюсь развиваться. Мне 36 лет, посмотрим, что будет дальше.

Если когда-нибудь пригласят стать тренером «Спартака» – с радостью соглашусь, пока буду счастлив побывать на матчах команды.

Знаю, что команда спустя много лет стала чемпионом. Слышал, что вернулся Самедов, с которым играл. Аленичев и Титов тренировали команду, но теперь их уже там нет», – сказал экс-футболист.

Видич выступал за красно-белых с 2004 по 2006 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». За восемь лет в английском клубе серб выиграл 15 трофеев, включая кубок Лиги чемпионов, Премьер-лиги и клубного чемпионата мира.

Игрок завершил карьеру в 2016 году в статусе игрока «Интера» после двух лет выступлений.

Сегодня «Спартак» объявил о расставании с четырьмя членами тренерского штаба.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Сербия Манчестер Юнайтед Видич Неманья
Комментарии (7)
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oyabun
1527781683
Нет, Видич конечно классный игрок. Но с чего вдруг надежды стать тренером Спартака?
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nik55
1527781918
тренером по обороне ---было бы здорово
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SPACE TRUCKIN
1527784447
видича брать надо - из бывших защитников КБ чёт никто обратно не рвётся...онопко,Никифоров,Евсеев,Горлукович,Ананко...другое дело-если образования нет для тренерской работы...
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uBaH_
1527785118
Судя по уровню нашей обороны, и игроком можно взять ;)
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Полная Канистра
1527785735
на перспективу может быть
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frizom
1527791724
В будущем почему бы и нет?! а пока пусть учиться и идет работать с молодежью
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