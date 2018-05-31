Видич: «Если «Спартак» предложит работу тренера – с радостью соглашусь»

Бывший защитник «Спартака» Неманья Видич прокомментировал перспективу возвращения в московский клуб.

Пока учусь на лицензию Pro, летом закончу, стараюсь развиваться. Мне 36 лет, посмотрим, что будет дальше.

Если когда-нибудь пригласят стать тренером «Спартака» – с радостью соглашусь, пока буду счастлив побывать на матчах команды.

Знаю, что команда спустя много лет стала чемпионом. Слышал, что вернулся Самедов, с которым играл. Аленичев и Титов тренировали команду, но теперь их уже там нет», – сказал экс-футболист.

Видич выступал за красно-белых с 2004 по 2006 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». За восемь лет в английском клубе серб выиграл 15 трофеев, включая кубок Лиги чемпионов, Премьер-лиги и клубного чемпионата мира.

Игрок завершил карьеру в 2016 году в статусе игрока «Интера» после двух лет выступлений.

Сегодня «Спартак» объявил о расставании с четырьмя членами тренерского штаба.