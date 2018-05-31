Жирков: «Почему не били в створ ворот Австрии? Может, из-за того, что поменяли тактику»

Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итог поражению от команды Австрии в товарищеском матче (0:1).

– Был тяжелый сбор. Это, прежде всего, и сказалось, наверное, на качестве игры. Мое состояние? Нормальное, – сказал Жирков.

– Можете сравнить нагрузки перед Евро-2008 и сейчас?

– Практически то же самое.

– Были положительные моменты в игре с Австрией?

– К сожалению, мало. Были какие-то выходы в атаку, Федя мог забить, но много ошибались, теряли необязательные мячи и получали контратаки. Из-за этого ломалась игра.

– Было ощущение, что в середине тайма футболисты от усталости «задохнулись»?

– Да, чувствовалось такое. В первом тайме играли в прессинг, но австрийцы выходили из него постоянно. Возможно, из-за этого. Сказалось, что тратили много сил.

– Почему не было ни одного удара в створ?

– Может, из-за того, что поменяли тактику. Все время играли до этого в пять, а накануне вышли в четыре защитника. И много теряли мяч.

5 июня подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи примут сборную Турции.