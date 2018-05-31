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  • Жирков: «Почему не били в створ ворот Австрии? Может, из-за того, что поменяли тактику»

Жирков: «Почему не били в створ ворот Австрии? Может, из-за того, что поменяли тактику»

31 мая 2018, 14:14
18

Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итог поражению от команды Австрии в товарищеском матче (0:1).

– Был тяжелый сбор. Это, прежде всего, и сказалось, наверное, на качестве игры. Мое состояние? Нормальное, – сказал Жирков.

– Можете сравнить нагрузки перед Евро-2008 и сейчас?

– Практически то же самое.

– Были положительные моменты в игре с Австрией?

– К сожалению, мало. Были какие-то выходы в атаку, Федя мог забить, но много ошибались, теряли необязательные мячи и получали контратаки. Из-за этого ломалась игра.

– Было ощущение, что в середине тайма футболисты от усталости «задохнулись»?

– Да, чувствовалось такое. В первом тайме играли в прессинг, но австрийцы выходили из него постоянно. Возможно, из-за этого. Сказалось, что тратили много сил.

– Почему не было ни одного удара в створ?

– Может, из-за того, что поменяли тактику. Все время играли до этого в пять, а накануне вышли в четыре защитника. И много теряли мяч.

5 июня подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи примут сборную Турции.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия Жирков Юрий
Комментарии (18)
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Урия Гип
1527765714
Сказал бы: "Ну не умеем мы играть, не мучайте нас. И тренер у нас очень неумный"
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Бабушка Зильзиля
1527766283
Мы хотели выиграть но проиграли, не били по воротам потому, что поменяли тактику, сегодня восстанавливались но не восстановились, завтра попробуем еще, но думаю не поможет.
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серега кашин
1527766457
такая нелепая отмаза, сказал бы правду что просто не хватает мастерства
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Опорник84
1527769077
А что еще и тактика у команды была?
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Пестрый
1527770894
Магомед Жирков слил инфу! Оказывается эта такая тактика не бить по воротам))
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mihail200606
1527772712
Да и вообще главный тренер как то сказал что выигрывать опасно... Вот и вся тактика..
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пряник929
1527774290
тактика здесь одна - день отбыли, ну и хрен с ним , еще на миллион стали богаче.... а чем занимались на поле - хобби миллионеров...
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zigbert
1527780116
Тактика тактикой а поражения уже надоели.
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SPACE TRUCKIN
1527780745
похоже,тактика так и не будет найдена - если и турок не обыграем - ловить нечего будет...
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OfaZavr
1527780905
лучше бы не тактику поменяли а тренера, с этим уже все понятно и ничего путного не выйдет.
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