Жирков: «Почему не били в створ ворот Австрии? Может, из-за того, что поменяли тактику»

Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итог поражению от команды Австрии в товарищеском матче (0:1).
– Был тяжелый сбор. Это, прежде всего, и сказалось, наверное, на качестве игры. Мое состояние? Нормальное, – сказал Жирков.
– Можете сравнить нагрузки перед Евро-2008 и сейчас?
– Практически то же самое.
– Были положительные моменты в игре с Австрией?
– К сожалению, мало. Были какие-то выходы в атаку, Федя мог забить, но много ошибались, теряли необязательные мячи и получали контратаки. Из-за этого ломалась игра.
– Было ощущение, что в середине тайма футболисты от усталости «задохнулись»?
– Да, чувствовалось такое. В первом тайме играли в прессинг, но австрийцы выходили из него постоянно. Возможно, из-за этого. Сказалось, что тратили много сил.
– Почему не было ни одного удара в створ?
– Может, из-за того, что поменяли тактику. Все время играли до этого в пять, а накануне вышли в четыре защитника. И много теряли мяч.
5 июня подопечные Станислава Черчесова в рамках контрольной встречи примут сборную Турции.