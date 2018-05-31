«Челси» сделал предложение по Алисону. Куртуа покинет клуб

Представители «Челси» отправили «Роме» предложение по трансферу вратаря Алисона, сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, нынешний голкипер синих Тибо Куртуа уйдет из клуба в период летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что клуб и игрок не смогли договориться об условиях нового контракта.

В минувшем сезоне 25-летний Алисон принял участие в 47 играх на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Главный тренер сборной Бразилии Тите включил его в заявку на чемпионат мира-2018.