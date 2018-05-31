«Челси» не может договориться с Куртуа о продлении контракта

Обновленный контракт, который предлагает «Челси» голкиперу Тибо Куртуа, не устраивает футболиста, стороны продолжают вести переговоры. В случае, если не удастся найти компромиссное решение, вратарь через год может стать свободным агентом.

«Челси» может пойти на продажу своего футболиста, чтобы выручить деньги с этого трансфера, а не терять его бесплатно следующим летом. 26-летний бельгиец входит в интересы «Реала» и «Ливерпуля».

Трансферная стоимость Куртуа оценивается в 60 миллионов евро.