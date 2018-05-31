«Челси» готов выложить за Левандовски 80 миллионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает начать следующий сезон в составе другого клуба.

Об этом накануне рассказал агент футболиста Пини Захави. 29-летний поляк хочет сменить обстановку, получив тем самым новую мотивацию для своей карьеры.

«Челси» входит в число претендентов на игрока сборной Польши. Синие готовы выложить за него около 80 миллионов фунтов стерлингов, чтобы составить конкуренцию «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Известно, что у владельца «Челси» Романа Абрамовича есть дружеская связь с агентом поляка, что может повысить шансы лондонцев на успех.